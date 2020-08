Darbību uzsāk latviešu startup uzņēmums "Qticket"- attālināto rindu un vizīšu pieraksta sistēma

"Qticket" ir inovatīvs un ērts risinājums, kas sniedz iespēju sev ērtā laikā attālināti iestāties rindā, izņemot kārtas numuriņu aplikācijā, kā arī pierakstīties uz vizīti bez zvaniem. Latviešu introvertās dabas sapnis ir piepildījies, vairs nebūs arī jāzvana un jāpierakstās, pietiks ar pāris klikšķiem.

Ar„Qticket” aplikācijas palīdzību tās lietotāji var gan atrast sev interesējošā uzņēmuma tuvākās filiāles, gan iestāties rindā vai pierakstīties uz vizīti attālināti, attālināti atcelt vai pārcelt vizītes laiku, saņemt informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem un speciālistiem, reālajā laikā redzēt filiāles rindas virzību un paredzamo gaidīšanas laiku rindā, kā arī ieteicamos apmeklējuma laikus, lai izvairītos no garām rindām.

Foto: Publicitātes

"Qticket" idejas autori sevi sekmīgi pierādījuši kā tuvākās teritorijās, tā arī pāri okeānam. "Qticket" IT komanda piedāvā globāla mēroga IT risinājumus, kurus izmanto tie, kuri savas ikdienas gaitas saista ar United Nations, Jaguar, Land Rover, Premiere League, Vodafone, Financial Ombudsman, Santander Bank, FC Barcelona. Šī ir tikai maza daļa no uzņēmuma klientu loka, kuri savas darbības uzlabošanai ir izmantojuši tieši šo IT speciālistu zināšanas, 15 gadu pieredzi un radošo risinājumu piemeklēšanu individuālām vēlmēm.

Uzņēmums ik gadu turpina attīstīties un savus pakalpojumus jau šobrīd piedāvā 14 pasaules valstīs, tādēļ arī nākotnē„Qticket” aplikācijas mērķis ir sasniegt lielākos uzņēmumus Eiropā un Āzijā, lai palīdzētu iestādēm kontrolēt un risināt klientu plūsmu tādā līmenī, lai abas iesaistītās puses būtu apmierinātas.

Foto: Publicitātes

Šobrīd aplikācija jau darbojas E. Gulbja laboratorijās ( pašlaik aplikācija aktīva 35 filiālēs, filiāļu skaits ik nedēļu pieaug), kur iespējams iestāties rindā attālināti, no nākamās nedēļas būs iespēja pieteikties arī uz vizīti uz konkrētu laiku. Tāpat„Qticket” pakalpojumi ir ieviešanas procesā arī Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē ( PMLP), kur ar„Qticket” starpniecību ir iespēja pierakstīties uz vizīti attālināti. Tāpat noris aktīvs darbs pie„Qticket” risinājumu ieviešanas dažādu sektoru uzņēmumos - gan medicīnas, gan finanšu, un citos, ko veicinājusi nepieciešamība kontrolēt cilvēku plūsmu Covid -19 ierobežojumu dēļ. Šāda veida risinājums ļauj kontrolēt cilvēku uzturēšanās ilgumu noteiktā vietā un sekmē cilvēku plūsmas kontroli, kas ļauj izvairīties no ilgstošas uzturēšanās cilvēku pilnās telpās, kā arī veicinās uzņēmumu resursu efektivitāti.

Ik viena no "Qticket" piedāvātajām funkcijām ir integrējama uzņēmuma sistēmās un mājaslapās, tādējādi sniedzot iespēju resursus izmantot efektīvāk, uzlabot un attīstīt klientu servisu, kā arī modernizēt un atvieglot darba procesus bez papildus ieguldījumiem esošajās uzņēmuma sistēmās vai iekārtās.