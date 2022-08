"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes tehnoloģijās (IT, jaunuzņēmumi) 2022

Uzdrīkstēties, īstenot savas ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi. Pieņemt lēmumus – bieži vien ne tos vieglākos –, apzinoties, ka tas var izraisīt viļņošanos sabiedrībā. Būt uzmanības centrā, uzņemties vadību un atbildību. Spēt izveidot lielisku komandu, jo kopā var izdarīt un sasniegt vairāk. Iestāties pret muļķību un aprobežotību, cīnīties pret netaisnību… Paveikt šķietami nepaveicamo, spēt redzēt tālāk par apvārsni un palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Nekas no tā nav viegli un vienkārši, bet, lūk, sievietes, kuras to spēj! Profesionāles ar viedokli un mugurkaulu, kas nebaidās kļūt neērtas un sekot ideāliem. Sievietes, kuru paveiktais liek aizrauties elpai un iedvesmo. Visu cieņu, dāmas, lepojamies ar jums un jūsu panākumiem! Paldies, ka darāt visu, lai mēs dzīvotu labākā sabiedrībā!

Lai gan Pastaigas sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ gaismā sievietes, kas uzmirdzējušas un sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Karš Ukrainā licis paraudzīties ar citām acīm uz neskaitāmiem jautājumiem, izvirzot priekšplānā drošību, kiberdrošību, uzticamu informāciju un reālu palīdzību kara bēgļiem. Arī topa nominantu vidū redzam, cik ļoti mēs, līdzcilvēki, novērtējam sievietes, kas dara visu iespējamo un neiespējamo, lai savas kompetences un iespēju robežās palīdzētu stiprināt mūsu valsts drošību, informētu sabiedrību un risinātu ar bēgļiem saistītus jautājumus. Viņu vidū ir NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže, Cert.lv vadītāja Baiba Kaškina, žurnālistes Ieva Vārna un Kristīne Garklāva, ukraiņu atbalsta centra Common Ground Andrejsalā dibinātājas un iniciatīvas autores Ieva Irbina un Inese Dābola. Mums ir lieliskas zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, juristes, ekonomistes, uzņēmējas, uzņēmumu vadītājas, mediķes, politiķes, kultūras un mediju darbinieces, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas veic milzu darbu, rūpējoties par tiem, kuri nonākuši grūtībās. Iedvesma ikvienam, jo mums visām un visiem taču ir pa spēkam darīt vairāk.

Eksperti

Pēteris Strautiņš, Luminor bankas ekonomists

Renāte Strazdiņa, Microsoft Veselības aprūpes un dzīvības zinātņu nozares klientu transformācijas vadītāja Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā

Liene Briede, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra direktore, Eiropas Inovāciju padomes valdes locekle

Linda Saulīte, komunikāciju aģentūru grupas Dentsu Latvia valdes locekle, RTU pasniedzēja un doktorante

Egija Gailuma, uzņēmēja, OX Drive līdzīpašniece

Gunda Vaivode, LR 3 Klasika direktore

Dace Zavadska, Imunizācijas valsts padomes vadītāja, RSU profesore, bērnu infektoloģe

Sanita Osipova, Latvijas Universitātes profesore, Dr. iur.

Zita Zariņa, Latvijas Bankas padomes locekle

Baiba Rubesa, SIA Novatore dibinātāja un NOVATORE Impact Summit, kas notiks 22.–23. septembrī, idejas autore un virzītāja

Ingūna Skuja, keramiķe un porcelāna māksliniece, dueta Skuja Braden dalībniece

Aigars Rostovskis, LTRK prezidents, Biznesa augstskolas Turība īpašnieks

Ivars Norvelis, Porsche Latvia valdes loceklis

Pēteris Bajārs, biroja Outofbox vadošais arhitekts

Ilze Bagatska, zvērināta advokāte, brīvprātīgā ukraiņu basketbolistu koordinatore Latvijā

Latvijas 2022. gada izcilākās sievietes tehnoloģiju (IT, jaunuzņēmumi) nozarē

Baiba Kaškina , Cert.lv vadītāja



“Viss par un ap kiberdrošību, kas mūsdienās ir tik svarīga kā nekad iepriekš.”

Renāte Strazdiņa



“Stereotipiski tik nopietnā, sarežģītā un atbildīgā jomā sieviete agrāk nebūtu iedomājama; Baiba Kaškina tajā ne tikai strādā, bet arī vada šādu valstiski atbildīgu iestādi. Turklāt spēj publikai par to saprotami izstāstīt.”

Dace Zavadska



“Cert.lv vadītāja Baiba Kaškina sekmē kiberdrošību Latvijā kiberkara laikā, kā arī audzina Latvijas lietotājus par brīvības robežām un privātumu kibertelpā. Viņa cilvēkiem stāsta par riskiem, kādi var būt, pārāk atklājot savu privāto informāciju internetā, un par ko padomāt, pirms veicam kādu ierakstu, lai nekļūtu par interesantu mērķi kiberuzbrucējiem. Viņa palīdz mūs pasargāt gan no ārējiem riskiem, gan no mums pašiem!”

Sanita Osipova

Baiba Kaškina. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Madara Kalniņa-Kalnmale , zinātņietilpīgā uzņēmuma LightSpace Technologies izpilddirektore



“2021. gadā uzņēmums saņēma nozīmīgu investīciju no EIC un 2022. gadā plāno saviem partneriem piegādāt pirmo papildinātās realitātes navigācijas sistēmu – 3D brilles, kas palīdzēs ķirurgiem veikt precīzākas, īsākas un mazāk invazīvas procedūras.”

Liene Briede



“Vadot šo papildinātās realitātes jaunuzņēmumu ceļā uz vienradža statusu, Madara izceļas ar spēju potenciālajiem klientiem un investoriem izskaidrot sarežģītas tehnoloģijas darbību un pielietojumu medicīnas vai aizsardzības vajadzībām.”

Baiba Rubesa

Madara Kalniņa-Kalnmale. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Anna Andersone , Riga Tech Girls līdzdibinātāja un vadītāja



“Organizē mācības sievietēm, lai palīdzētu apgūt pamatzināšanas, kas nepieciešamas turpmākajām mācībām un darba uzsākšanai tehnoloģiju jomā. Veicina sieviešu iespējas darboties tehnoloģiju nozarē.”

Pēteris Strautiņš



“IT nozare nav tikai puišu klubiņš, un Anna kopā ar kolēģēm to pierāda praktiski. 21. gadsimtā ir jāmazinās muļķīgiem aizspriedumiem par vīriešu un sieviešu profesijām, jo nav tādu jomu, kurās sievietes nevarētu būt līdzvērtīgas un labākas. Galvenais – noticēt sev.”

Zita Zariņa



“Jomas profesionāļi nenoliedz, ka visa start-up ekosistēma turas uz sieviešu pleciem: Techhub, Techchill, Startup Wise Guys. Ja jāizvēlas tikai viena, tad tā ir Anna Andersone un Rīga TechGirls, kas jau trešo gadu organizē bezmaksas mācības Iepazīsti tehnoloģijas, aicinot sievietes sagatavoties jauniem karjeras izaicinājumiem.”

Pēteris Bajārs

Anna Andersone. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Diāna Butina , Startup Wise Gays vadītāja, Riga TechGirls līdzradītāja/valdes locekle un mentoru programmas vadītāja



“Aizrautīga tehnoloģiju un cilvēku mijiedarbības profesionāle. Daudzus gadus Diāna vadīja valodu tehnoloģiju attīstību uzņēmumā Tilde. Brīnišķīgs cilvēks un kolēģe.”

Linda Saulīte

Diāna Butina. (Foto: LETA)

Olga Barretu-Gonsālvisa , Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas Startin.LV izpilddirektore



“Olga ar savu komandu ir panākusi ļoti daudz, lai jaunuzņēmumu balsis tiktu ņemtas vērā valdības gaiteņos.”

Egija Gailuma



Olga Barretu-Gonsālvisa. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Gunita Kuļikovska-Ķiesnere , arhitekte un uzņēmēja, jaunuzņēmuma Vividly dibinātāja un vadītāja



“Virtuālās realitātes risinājumu uzņēmums darbojas pilsētplānošanas, arhitektūras un izglītojoša satura veidošanas virzienos. Balstoties uz Vividly attīstību, ir izaudzis jauns un neatkarīgs virziens Vividly Urban.”

Ingūna Skuja

Gunita Kuļikovska-Ķiesnere. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Daiga Kiopa , Lursoft IT valdes locekle



“Šajā jomā mums veiksmīgu sieviešu netrūkst, un neslēpšu, ka manu izvēli nosaka personiska pazīšanās. Vadītāja, kurai galīgi nepiemīt sausiņa gēns, – tas man šķiet ļoti simpātiski. Papildus profesionālajam darbam ir aktīva sabiedriskajās norisēs, vadot LTRK Pakalpojumu padomi.”

Aigars Rostovskis

Daiga Kiopa. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ilona Guļčaka , Latvijas zinātnes komercializācijas platformas, akcelerācijas fonda Commercialization Reactor Fund valdes locekle



“Latvijas zinātnes komercializācijas platforma Commercialization Reactor savulaik Latvijā aizsāka to, par ko zināja vien retais, proti, zinātņietilpīgo jaunuzņēmumu veidošanu. Commercialization Reactor apvienoja zinātniekus, kuriem ir uzņēmēja gars. Tas ir pamats, lai ilgtermiņā veidotos uzņēmumi ar augstu pievienoto vērtību, vēl vairāk – nupat Eiropas Komisija ir paudusi, ka tieši zinātņietilpīgo uzņēmumu un inovāciju joma turpmākajos gados saņems pastiprinātu finansējumu un atbalstu. Ilonas neatlaidība, degsme un mērķtiecība palīdz dzimt tā sauktajiem dziļo tehnoloģiju jaunuzņēmumiem tieši Latvijā.”

Ivars Norvelis

Ilona Guļčaka. (Foto: LETA)

Līva Jaunozola , uzņēmēja



“No kustības AndeleMandele izveidota veiksmīga mobilā lietotne un interneta vietne. Līvas darbaspējas un enerģija šķiet neizmērojamas.”

Ilze Bagatska

Līva Jaunozola. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

