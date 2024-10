Operdziedātāja Ilona Bagele: "Esmu pateicīga savam liktenim"

Jā, tā ir, viss man ir saplānots. Jūnijā, kad studentiem beigušās lekcijas, palikuši tikai eksāmeni un konsultācijas, man ir mazliet vairāk brīvā laika. Vasaras sākumā vienmēr ar ģimeni braucam uz vasarnīcu, kas mantota no vecmāmiņas. Sagatavojam to sezonai. Tā man ir tāda mīļa vasaras vietiņa ļoti skaistā vietā pie Mazā Stropu ezera. Aizbraucām vakar nopļaut zāli, es izravēju dobes. To brīvo dienu ir tik maz, ka pēc šādas aktīvas brīvdienas dārzā es iedzīvojos kārtīgās mugursāpēs. Bet es cenšos, tiešām cenšos brīvdienas izbaudīt un pabūt kopā ar ģimeni. Jaunākajam dēlam ļoti patīk volejbols, tad nu svaigi nopļautā zālītē abi ar tēti to spēlē. Arī mani reizēm pieaicina. Vasarnīcu pabauda arī mana mammiņa, tantei no Rīgas arī pie mums ļoti patīk. Uz dažām dienām varam aizbraukt uz Jūrmalu, noīrēt numuriņu kādā skaistā SPA viesnīcā. Ķeru tos mazos mirkļus, jo, piemēram, uz nedēļu aizbraukt atpūsties es pagaidām nevaru. Šovasar vēl plānojam aizceļot uz Lietuvu, varbūt uz Vāciju vai Poliju. Galvenais, kopā ar mammiņu, bērniem un dzīvesbiedru. Jāatzīstas, pagājušogad, pa visu vasaras periodu, vasarnīcā biju vien trīs dienas…