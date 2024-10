Bijušais vīrs šķiroties dusmās kliedz: "Es tev atņemšu bērnus!" Ko par to saka likums?

“Ļoti bieži ar bērnu atņemšanu partneris draud tad, kad sieviete izlemj no vardarbīgajām attiecībām aiziet vai tādu attieksmi vairs nepieļaut. Ja ir iesaistīti bērni, varmāka atrod veidus, kā ar viņiem manipulēt, tā teikt, ja es nevaru kontrolēt tevi, tad atradīšu citu mehānismu – bērnus. Ar ko gan var piedraudēt cilvēkam, kurš nolēmis visu izbeigt un aiziet? Ar pašu dārgāko un svarīgāko. Mums centrā MARTA patlaban ir divi gadījumi, kad bērni ar tiesas lēmumu atstāti tēvam, tāpēc ka viņam ir augsts ienākumu līmenis, labi juristi, labi advokāti. Ir noteiktas saskarsmes un satikšanās tiesības, bet tēvs bērnam iestāstījis, ka mamma ir slikta, un bērns ar mammu vairs nevēlas satikties. Bērni ir viegli ietekmējami, jo viņi jau līdz galam nesaprot, kas īsti notiek. Tā ir izplatīta manipulācija, kad bērnus pierunā nekomunicēt un nesatikties. Var būt arī situācijas, kad bērni tiek izmantoti kā starpnieki. Piemēram, tēvam nav noteiktas saskarsmes tiesības, bet viņš izņem bērnu no dārziņa, un mammai jādomā, ko tālāk darīt. Māte ir spiesta pārkāpt pagaidu aizsardzību, kas noteikta pret to vīrieti, lai tiktu pie sava bērna. Bieži vien varmākas no likuma nebaidās un ignorē faktu, ka pieņemta pagaidu aizsardzība. Manuprāt, patlaban galvenā problēma ir tā, ka policija, tiesa un bāriņtiesa līdz galam nesaprot, cik svarīgi bērnus atstāt pie nevardarbīgā cilvēka – vienalga, vai tā ir mamma vai tētis.”