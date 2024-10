Kas rokā, tas mutē: cik droši ļaut zīdainim izzināt pasauli ar muti?

"Jebkas, kas pilnībā var ietilpt bērna mutē, var radīt aizrīšanās risku. Jāuzmanās no priekšmetiem ar asām malām vai galiem, rotaļlietām, kas paredzētas vecākiem bērniem, un sastāv no sīkākām detaļām, ko var atdalīt vai nolauzt. Tāpat arī no lietām, kas ir patiešām netīras, kā arī sīkiem mājsaimniecības priekšmetiem – pogām, monētām, baterijām un medikamentiem,” brīdina farmaceite.