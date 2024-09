Elita Patmalniece: "Kādam var šķist, ka mana dzīve ir drāma"

Laikam improvizēju. Ietekmējos no visa, kas ir dzīvē, kaut vai no konfekšu kastes vāka. Kolīdz ieraugu kaut ko skaistu, uzreiz gribas nopirkt; laikam šopaholisms. Nopērku skaistu trauku vai kasti ar zaķīti, tad zīmēju to kā kluso dabu. Ja man ir grūti vai skumji, cenšos to nerādīt, bet laikam jau darbos manu dvēseles noskaņu var sajust. Ir man visādi dzīvnieki – mērkaķi, čūskas. Kāds to visu saprot, bet, piemēram, reiz uzzīmēju krāsainu miroņgalvu, cilvēks paņēma to kartīti, paskatījās un nometa, jo viņam bilde likās briesmīga.