Aktrise Aija Dzērve: "Es varbūt būtu laimīgāka, ja..."

Kad stājāmies, es tā arī nodomāju – ārprāts, viena par otru skaistāka! Jau startā zināju, ka uzņems Maiju un Sarmīti, kurai piemita latgalietes daiļums – zilas acis un tīrības aura kā Jaunavai Marijai no Aglonas. Un Sarmīte jau arī nāk no tās puses. Maijai savukārt bija kurzemnieciskais pruntelīgums, kā saka – uz Tukumu pēc smukuma. No Tukuma bija arī Zanda Liepiņa, ārkārtīgi cēla liela auguma blondīne. Pati šaubījos, vai tikšu uzņemta, jo patiesībā, par spīti pieredzei Valmierā, jutos diezgan nedroša. Agra jaunība, kad ir minimāla nojausma par aktiera profesiju, turklāt – kāds gan tu vari būt aktieris bez dzīves pieredzes? Bet, jo vairāk spēlē, jo vairāk saproti arī no dzīves. Atceros, man bija dienasgrāmata, kuras pirmajā lapā biju ierakstījusi apmēram tādus vārdus – jaunība sēž uz zirga, kura vārds ir Neprāts, un, turot grožus, traucas nezināmā tālumā. Tagad domāju – ja man būtu tā apziņa, kas šodien, es no aktrises profesijas būtu ļoti baidījusies. Bet manī lielas ambīcijas bija sajauktas ar kautrību. Bija arī ļoti liela pietāte pret vecākajiem kolēģiem, slavenajiem vārdiem, ievērojamajiem teātriem. Šķiet, jaunajai paaudzei tādas vairs nav. No otras puses – tik ļoti gribas visu piedzīvot, ka pār kautrību virsroku gūst pārliecība, ka visu spēsi. Ja nemēģināsi, nekā nebūs; kas neriskē, tas nedzer šampanieti… Un uzdrīkstēšanās man nāca no sporta, no vieglatlētikas. Bet, manuprāt, katram ir arī savs liktenis. Un gan jau visiem ir zināms, ka šajā profesijā tu esi ļoti atkarīgs no teātra direktora, mākslinieciskās vadības, režisoriem, arī tai brīdī valdošajām simpātijām. Reizēm pat no kolēģu viedokļa un nejaušām sarunām kafejnīcā.