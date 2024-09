Iepazīsti jauno ARTDECO rudens/ziemas kolekciju oh là là, FOREVER CHIC!

Couture Lipstick Case tūbiņa Couture Lipstick Refill lūpu krāsas uzpildei ir augstas kvalitātes alumīnija futrālis ar magnētisku aizdari. To var izmantot atkārtoti vairākas reizes, un tas ir pieejams dažādos dizainos. Piezīme. Lietojiet tikai ARTDECO Couture lūpu krāsas futrāli. Lai uzpildītu, noņemiet aizsargvāciņu no maiņas uzpildes un nospiediet to korpusa apakšējā daļā, izvelciet lūpu krāsas augšējo daļu. Lai uzpildītu, izvelciet izlietoto uzpildi no korpusa apakšējās daļas. Noklikšķiniet uz jaunās uzpildes un noņemiet aizsargvāciņu. Tukšais futrālis un lūpu krāsas uzpilde ir pieejami atsevišķi. Rozā krāsu ar māksliniecisku dizainu piedāvā Nr. 4. Cena: 9,95 EUR