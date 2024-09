"The New Look": karš un modes ikonas – vai seriāls patiesi atspoguļo vēstures notikumus?

Vienā no “The New Look” anotācijām izlasīju šādu raksturojumu: “Šis ir stāsts par to, kā Diors gāž no troņa Šaneli, liekot viņai aizbraukt no Parīzes uz Šveici.” Pilnīgas blēņas! Diors nevienu nav gāzis. Viņš pēc dabas bija miermīlīgs un maigs cilvēks. Savukārt Koko jaunkundze pēc kara bēga no Parīzes ne jau konkurentu ļaunprātības dēļ, bet bīdamās tikt sodīta par kolaboracionismu…