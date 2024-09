“Tiklīdz jūtu, ka kaut kas sāk “aiziet”, es to ķeru ciet aiz astes” - gleznotāja Gundega Dūduma par skaistumu un veselību

No kopjošās kosmētikas man ir “Filorga” sejas krēms. Lielā “Biotherm” ķermeņa krēma pudele; to varu uzsmērēt arī uz sejas, jo tas jauki smaržo. Vēl ir viena eļļa, ko pērku “Breeze” studijā. Uzklāju to un jūtos kā izkāpusi no kāda lauku ezera, pēc kalmēm smaržojoša. Dievinu to smaržu! “Hermes” smaržas. Laikam pat visas. Bet dažreiz man smaržas ir par intensīvu, jo gribas, lai jūtu, kā tajā brīdī daba smaržo.