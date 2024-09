"Par dzīves enerģiju un draugiem, ar ko kopā paklusēt" – saruna ar Dailes teātra direktoru Juri Žagaru

Tādas ir šīs atmiņas. Es veselu mēnesi dzīvoju kalnos, atrauts no ikdienas, no darba, un viss laiks bija man ar sievu, dabu un mazpilsētu. Tas bija viens no laimīgākajiem mēnešiem mūsu mūžā. Dzīvojām “Covid-19” noslēgtībā atsevišķā kalnu kotedžā. Bija ziema. Vienkārši pasakaina aina. Varēju iziet no savas kotedžas un doties augšā vakara pastaigā. Cik augstu kāpsim? Neviena cilvēka, tikai gari un mūķenes. Brīnišķīgas atmiņas. Gaidāmais mokošais periods – četri mēneši ar attālinātu darbu teātrī un desmit filmēšanas dienām – pārvērtās par vienām no skaistākajām atmiņām. Tagad turp braucam katru gadu.