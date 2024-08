"Cilvēki uz darbu nenāk strādāt, bet risināt attiecības" - vērtē socionikas eksperte Evija Čeprova

Socionika var palīdzēt noteikt, ar kādu dabas iestatījumu katrs no mums ir piedzimis. Tas savukārt palīdz orientēties, kur ir mūsu īstā vieta, kurā jomā būsim veiksmīgāki; arī to, ko varam sagaidīt no citiem. It īpaši jau profesionālajā vidē – lai izprastu, kādas ir cilvēka stiprās un vājās puses.