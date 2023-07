Kas jāpajautā darba intervijā? Stāsta personālvadības eksperte un koučs Ilze Medne

Konsultē Ilze Medne, sertificēts profesionāls integrālais koučs, HR PODCAST raidieraksta vadītāja



Pirms intervijas ne tikai jāizpēta publiski pieejamā informācija par topošo darbavietu, tās piedāvāto produktu vai pakalpojumu klāstu, bet arī jāpadomā, kas ir nozīmīgi tev pašai, uzsākot darba gaitas. Šāda sagatavošanās palīdzēs pieņemt vislabāko lēmumu attiecībā uz jauno darbavietu, kā arī noteikti atstās labu pirmo iespaidu uz topošo darba devēju.

Vai jūs varētu pastāstīt, kā izskatās viena diena šajā amatā?

Šī jautājuma galvenā doma ir aptuveni saprast, kāda varētu būt tava ikdiena konkrētajā amatā, sākot ar darba laiku un vietu un beidzot ar potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem, ar kuriem nāktos sadarboties konkrētā amata ietvaros. Tas palīdzēs saprast, kādi uzdevumi būs jāveic un kādas prasmes būs nepieciešamas to kvalitatīvai un augstvērtīgai izpildei.

Daļa šīs informācijas noteikti jau ir minēta darba sludinājumā, taču, iespējams, ir vēl kādas nianses, ko intervijas laikā atlases procesa vadītājs var pastāstīt, ja tas nav iekļauts darba aprakstā. Noskaidrojot detalizētāku informāciju par darba pienākumiem, tu pati sev iedosi pārliecības sajūtu, ka zini, ar ko būs jārēķinās, uzsākot šos darba pienākumus.

Kā notiek ikdienas dzīve jūsu uzņēmumā?

Atbildot uz šo jautājumu, intervijas vadītājam vajadzētu izstāstīt par ikdienas darba gaitu uzņēmumā, piemēram, to, cik bieži un kā notiek sapulces, kā tiek plānots ikdienas darbs birojā, vai ir attālināta darba iespējas, kā notiek ikdienas darba grafika plānošana, un citas svarīgas nianses. Tāpat šī jautājuma ietvaros var apspriest arī uzņēmuma vērtības. Lieliski, ja atlases cilvēks var nosaukt uzņēmuma vērtības, taču, ja uzņēmuma pārstāvis to nevar izdarīt, būtu svarīgi noskaidrot, pēc kādiem principiem tiek novērtēts darbinieks, kāda rīcība tiek sagaidīta no cilvēkiem darbavietā un kāda ir uzņēmuma nostāja dažādos svarīgos jautājumos. Atbilde uz šiem jautājumiem palīdzēs tev saprast, vai šādas vērtības un principi saskan ar to, kā ikdienā strādā tu, un vai vēlies turpmāk strādāt šādā darba vidē.

Kā tiek nodrošināta darbinieku profesionālā pilnveide?

Vai uzņēmums nodrošina mācības un dažādas iespējas, kā pilnveidot savas prasmes? Varbūt speciāli šim nolūkam ir izveidots mācību centrs vai vesela komanda, kas atbild par darbinieku profesionālo izaugsmi. Šī jautājuma mērķis ir saprast, kādas ir tavas izaugsmes iespējas konkrētajā darbavietā – ne tikai algas pieaugums vai amata maiņa, bet arī zināšanu un praktisko iemaņu papildināšanas iespējas, kas uzlabos tavu vērtību darba tirgū. Šobrīd liela daļa cilvēku vairs nedodas uz darbu tikai tāpēc, lai nopelnītu iztikai, tā vietā izvēloties darbavietas, kas nodrošina izaugsmes iespējas.

Cik liela ir komanda, un kā tiek plānots ikdienas darbs?

Kā notiek darba process, kā tiek sadalīti uzdevumi, cik liela būs tava topošā komanda un no kādiem darbiniekiem tā sastāvēs – tās ir lietas, ko intervētājam vajadzētu pastāstīt. Svarīgi saprast, kādi profesionāļi būs pieejami tavā komandā, vai tev būs kāds atbalsts, darbu uzsākot, un kā ikdienā tiek plānota mērķu sasniegšana. Zinot, ar cik un kādiem kolēģiem tev ikdienā nāksies sastrādāties, tu sapratīsi, vai komandā būs kāds, pie kā vajadzības gadījumā vērsties pēc palīdzības. Ir skaidrs, ka komanda ir nozīmīgs faktors, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus.

Kā ikdienā tiek sniegta atgriezeniskā saite?

Ikvienam no mums ir svarīgi saņemt novērtējumu par to, kā esam veikuši uzdoto uzdevumu un kopumā spējam tikt galā ar saviem pienākumiem. Veids, kādā uzņēmums saviem darbiniekiem sniedz šāda veida informāciju, var atšķirties – citi rīko tieši šim mērķim paredzētas ikmēneša sapulces, bet vēl kāds izvēlas atgriezenisko saiti sniegt uzreiz pēc uzdevuma veikšanas.

Ja atlases vadītājs nespēj atbildēt uz šo jautājumu, tas nozīmē, ka uzņēmumā nav izvēlēts konkrēts veids, kā novērtēt darbinieku paveikto, un, iespējams, atgriezeniskā saite vispār netiek sniegta. Savukārt, ja topošajam darba devējam ir izveidota šim mērķim paredzēta sistēma, ir svarīgi noskaidrot, kā tiek mērīts paveiktais darbs, vai tas ir saistīts ar atalgojumu, bonusu sistēmu, kā arī svarīgi uzzināt, vai un kā atgriezenisko saiti vari sniegt citiem kolēģiem.

Kas ietilpst organizācijas labumu grozā?

Dažādi papildu labumi darbiniekiem, piemēram, veselības un dzīvības apdrošināšana, bezmaksas sporta zāles abonements, iemaksas 3. pensiju līmenī vai pusdienas, vairs nav nekas neparasts, tomēr labumu grozs katrā uzņēmumā krasi atšķiras. Pieļaut, ka ikviens uzņēmums ir padomājis par darbiniekus motivējošiem labumiem, ir kļūdaini. Par topošā darba devēja piedāvāto labumu grozu tev, visticamāk, intervijas laikā izstāstīs atlases procesa vadītājs, taču, ja šī tēma netiek pieminēta, bet tev tā ir nozīmīga, noteikti neaizmirsti to noskaidrot.

Kāds ir tālākais atlases process?

Atlases intervijas laikā ir svarīgi noskaidrot arī to, kāds būs tālākais atlases process. Noteikti pajautā, cik ilgā laikā ar tevi sazināsies un vai tas tiks izdarīts arī gadījumā, ja saņemsi atteikumu. Iespējams, šī ir tikai pirmā no vairākām atlases interviju kārtām. Atbilde uz šo jautājumu palīdzēs tev saprast, ar ko vari rēķināties un kā plānot atlases kārtas, lai tiktu pie vislabākā darba piedāvājuma.

Kā tiek domāts par darbinieku labbūtību ikdienā?

Mums visiem patīk atrasties vidē, kur mēs jūtamies gaidīti, mīlēti un aprūpēti, un darbavieta nav izņēmums. Šī iemesla dēļ ir svarīgi uzzināt, kā uzņēmums rūpējas par savu darbinieku labbūtību. Ja šis faktors tev ir nozīmīgs, noteikti pajautā, vai darba devējs domā par darbavietas ergonomiju, veselīgu dzīvesveidu, darba un privātās dzīves balansu.

Iespējams, darbavietā tiek piedāvāti augļi, plānotas vingrošanas pauzes, varbūt darba devējs padomājis par citām ikdienas darbu uzlabojošām iekārtām: īpaši ērtiem krēsliem, stāvgaldiem, ventilāciju, apgaismojumu, mūsdienīgām tehnoloģijām un citām lietām, kas atvieglo un uzlabo ikdienas darbu. Šis jautājums parādīs arī to, vai darba devējs seko līdzi jaunākajām tendencēm un patiesi rūpējas par saviem darbiniekiem.

Kāda ir organizācijas nostāja līdztiesības un ilgtspējas jautājumos?

Šis jautājums palīdz saprast uzņēmuma nostāju sabiedrībā aktuālos un svarīgos tematos, piemēram, sieviešu līdztiesība, LGTBQ, mazākumtautības cilvēku un citu minoritāšu tiesības darba vidē. Šī ir viena no aktuālākajām tēmām jau vairākus gadus, par kuru, nenoliedzami, būtu jādomā arī darba vidē. Pēc atlases vadītāja atbildes tu varēsi saprast, vai jūsu domas sakrīt arī šajā jautājumā.

Ja intervijas laikā šis jautājums netiek apspriests, darba procesā var rasties dažādas abpusēji nepatīkamas situācijas, kas var izvērsties asākās diskusijās un pat beigties ar jaunas darbavietas meklējumiem. Ja par šo uzņēmumā netiek domāts, iespējams, tavs jautājums atvērs jaunus horizontus uzņēmuma vidē, palīdzot tam attīstīties un augt līdzi laikam. Citiem vārdiem sakot, ja atlases procesā cilvēki sāk uzdot šādus jautājumus, tad uzņēmuma vadība sāks domāt par veidiem, kā tos iekļaut savā dienas kārtībā. Uzdodot šo jautājumu, tu topošajam darba devējam parādīsi arī savas vērtības un izcelsi tēmas, kas tev ir svarīgas.

Kas ir uzņēmuma lielākie izaicinājumi tuvākajā nākotnē, ar ko man būtu jārēķinās?

Katram uzņēmumam neatkarīgi no darbinieku skaita un pieredzes nozarē ir savi izaicinājumi. Iespējams, šobrīd tādu nav, taču, zinot to, cik strauji mainās ekonomiskā un ģeopolitiskā situācija pasaulē un Latvijā, ir skaidrs, ka agrāk vai vēlāk ar lielākiem vai mazākiem pārbaudījumiem sastapsies jebkurš uzņēmums. Uzdodot šo jautājumu, tu vari laicīgi emocionāli sagatavoties tam, kas varētu tevi sagaidīt. Šis jautājums palīdzēs izvērtēt visus plusus un mīnusus un saprast, vai patiesi vēlies būt daļa no šī uzņēmuma.

Kāda būs mana pirmā darba diena?

Diemžēl, bet pirmā darba diena nereti ir klupšanas akmens daudzu uzņēmumu dārziņā. Nereti netiek līdz galam pārdomāts, kurš sagaida darbinieku un kā kopumā norit apmācību process. Cerības tiek liktas, ka viss notiks organiski un dabiski, taču nereti tā nav. Tas, vai šai darba pozīcijai ir vai nav izveidots konkrēts apmācības process, palīdz novērtēt arī to, cik sakārtots un strukturizēts ir šis uzņēmums. Tāpat, dzirdot atbildi uz jautājumu, tu jau emocionāli varēsi sagatavoties savai pirmajai darba dienai.

P.S. Neskatoties uz to, cik svarīgi intervijas laikā ir uzdot vismaz dažus no šiem jautājumiem, būtiski uzsvērt arī to, ka, ja sarunas laikā dažādu iemeslu dēļ neesi uzdevusi kādu no šiem jautājumiem, nesatraucies, tas neliks darba devējam tevi izsvītrot no atlases kandidātu saraksta. Atceries, ka atlases vadītājs ir tas, kura tiešais pienākums ir intervijas laikā sniegt pēc iespējas detalizētāku informāciju par uzņēmumu, vakanci un tajā ietvertajiem tiešajiem pienākumiem. Lai veicas darba meklējumos!