Eksperte skaidro: kāpēc bērns nevēlas iet uz skolu? Kā palīdzēt?

Ja mēs runājām par mājmācību, tālmācību un citām līdzīgām iespējām ir jāsaprot ar kādu mērķi mēs to darām un ko vēlamies panākt. Manā praksē ir burtiski daži pusaudži, kas lieliski tiek galā ar šo sistēmu, kas tiešām, māk mācīties patstāvīgi, plānot laiku, plānot ikdienu. Viņiem ir hobiji vai darbs un ir aktīva sociāla dzīve. Biežāk ir vērojama bilde, ka pusaudzis sēž mājās, neko nedara pusgadu un uz semestra beigām visi cenšas kaut ko izmisīgi darīt un pārsvarā parādus pilda vecāki un tā pa riņķi. Papildus pedagoģiskai ielaistībai šiem pusaudžiem bieži vien ir ļoti ierobežota sociāla vide un papildus grūtībām, kādēļ tika izlemts iet uz tālmācību, bieži attīstās sociāla trauksme, bailes, vēl vairāk kritās pašvērtējums. Tādēļ biežāk, es ieteiktu atrisināt esošas grūtības ar vai bez speciālistu iesaistes, skatoties pēc situācijas, un turpināt pusaudžu vecumā mācīties klātienē pēc atbilstošas programmas.

Vienmēr ir jāatceras, ja mēs ilgstoši atteicāmies vai izvairāmies no aktivitātēm, tajās ļoti grūti atgriezties dažādu iemeslu pēc, piemēram, grūti atgriezties pie mācību rutīnas kā jau runājām sākumā, ir kaut kas iekavēts mācībās un tās grūtāk panākt, ir visādas domas un bailes, piemēram, vai atradīšu draugus vai tikšu galā utt. Prātā var parādīties bildes par iepriekšējām neveiksmēm un potenciālas jaunas grūtības, kas var notikt var arī nenotikt, bet mēs jau no tām nobijāmies.