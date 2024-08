Nomierinošs rituāls un "mirklis sev" - kā pareizi izvēlēties un lietot kopjošās sejas maskas

Uzsākot lietot maskas, ir jāpārliecinās, ka pēc lietošanas maskas iepakojums ir kārtīgi aiztaisīts, lai samazinātu to, cik ilgi maskai ir saskare ar gaisu, iesaka farmaceite. Kā arī ir vēlams uzglabāt maskas istabas temperatūrā līdz +25º C vai maksimāli līdz +30º C un nepakļaut tās tiešiem saules stariem. Maskas var uzglabāt arī ledusskapī, jo, uzklājot vēsu masku uz sejas vai acu zonā, tā var palīdzēt mazināt tūsku, bet sasaldēt maskas gan nav vēlams.