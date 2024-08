40 gadu veca sieviete uztraucas, ka sejas āda vairs nav vienmērīga - uz vaigiem parādījušies tumši plankumi

"Draugiem ir taisnība – plānojot atrasties ūdenī, jāiegādājas ūdensizturīgs produkts, kas ik pēc 40 līdz 80 minūtēm jāuzklāj atkārtoti. Mehāniskie saules aizsarglīdzekļi rada ar aci redzamu baltu vai zilganu kārtiņu uz ādas – arī tas ir labs veids, lai pamanītu, ka līdzeklis ir noskalojies vai noberzies. Būtiski ir līdzekli uzklāt 30 minūtes pirms ieiešanas ūdenī. Tāpat jāatceras, ka saules stari "viskodīgākie" ir laikā no pulksten 10.00 līdz 16.00," atgādina farmaceite un uzsver, cik svarīgi ir saņemt konsultāciju par situācijai piemērotāko saules aizsarglīdzekli, jo tie ir ļoti dažādi. "Piemēram, tieši šai aktivitātei piemērots būs līdzeklis spreja formā. To var ērti un ātri uzklāt, turklāt pēc uzklāšanas āda nav lipīga, un tieši lipīgā sajūta, kā novērots, bieži vien vīriešus attur no saules aizsarglīdzekļu lietošanas. Spreju ir viegli uzsmidzināt arī uz ādas, kur apmatojums ir biezāks," skaidro farmaceite, piebilstot, ka tad, ja šāds aktīvā atpūtas veids kļūst regulārs, ir vērts painteresēties par specializētu, UV starus aizturošu apģērbu – tas parasti ir plāns, ātri žūstošs un komfortabls.