Ir tikai dievjaušības. Ciemos pie režisores Ditas Balčus skaistajā Ziemeru muižā. FOTOGALERIJA

Vai tad viņas, augot Peldu ielā līdzās Kabatai, vispār varēja iedomāties, ka bez teātra un skatuves pasaulē ir arī vēl kas cits? Tāpat man bija svarīgi, lai Kristiāna un Elizabete apgūtu kādu mūzikas instrumentu, tāpēc abas jau piecu gadu vecumā aizvedu uz Dārziņa mūzikas skolu. Jā, viena atspērusies spēlēja čellu, otra pūta flautu, un dažs labs, uz to skatoties, nodomāja – nu, ko tā Dita var dresēt bērnus! Kāpēc uz to tik ļoti uzstāju? Būtībā savu nepiepildīto sapņu dēļ. Es ļoti gribēju iemācīties spēlēt kādu instrumentu, bet mamma nedarīja neko, lai to piepildītu. Es vēlāk viņai to pārmetu. Tikai pēc gadiem sapratu, kāpēc mamma nereaģēja uz manu vēlmi. Viņai bērnība iekoda suns, un aiz pārbīļa pazuda dzirde – mamma ar vienu ausu nedzirdēja nemaz, ar otru mazliet, līdz ar to mūzikas pasaule viņai bija neizprotama. Savukārt mani tā vilināt vilināja. Atceries, agrāk skolās bija soli ar tādu nolaižamu dēlīti? Es uz tā biju uzzīmējusi klavieru taustiņus... Un man sāpēja, ka tālāk par to netiku. Tāpēc arī manas meitas mūziku mācījās pēc pilnas programmas – lai vēlāk vismaz to man nepārmet. Tagad, kad manas mīļās meitenes sniedz mājas koncertus manā dzimšanas dienā un Ziemassvētkos, mana dvēsele lido.