Vasaras pārmaiņas ādas kopšanā un ikdienā kopā ar Estee Lauder

Šim līdzeklim, manuprāt, nav ne vecuma, ne dzimuma, ne problēmu cenza. Kaut gan ražotājs to sauc par līdzekli pret dažādas izcelsmes pigmenta plankumiem, C vitamīns pirmām kārtām ir viens no vislabāk izpētītajiem antioksidantiem. Bez tiem kā jaunam, tā arī vairāk pieredzējušam būtu sarežģīti pretoties apkārtējās vides iedarbībai. Protams, tas ļauj ādai kļūt spirgtai, mirdzošai, jaunavīgākai; tumšie pigmentācijas, saules ietekmē radušies, nobriedušas ādas plankumiņi, aknes rētas, toņa nevienmērīgums vizuāli kļūst mazāk redzami.