Telpa mājās, kur "paslēpties" mammai, lai atpūstos un uzlādētos? Atklāj eksperti

Iedvesmu var smelties arī no somiem, kuri jau septīto gadu pēc kārtas atzīta par laimīgāko nāciju pasaulē. Kā viņiem tas izdodas? Tiek uzskatīts, ka viens no viņu laimes avotiem ir dabas tuvums. Lai nokļūtu līdz tuvākajam parkam vai mežam – jāmēro vien nepilna 10 minūšu gara pastaiga. Ņemot vērā Somijas piemēru, arī jauno dzīvojamo namu attīstītāji domā par iedzīvotāju vajadzībām un zaļās vides pieejamību mājvietas tuvumā. Tiek radīta dabas un pilsētvides harmonija, lai ikvienam iedzīvotājam tuvu dzīvesvietai atrastos kāds no tuvākajiem pilsētas parkiem vai mežs, kurā baudīt mieru un kvalitatīvu atpūtu.