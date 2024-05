Ukraiņu mammas Jūlijas Māmiņdiena Latvijā – dvīņu bučas, “Sprīdītis” un īpašie sveicieni no Vīnes

Jūlijas un Viktora ģimene ir no Kijivas, un svētdienas, 12. maija, rītā Māmiņdienas bučas sieviete saņēma no savām desmitgadīgajām dvīnēm Aļonas un Poļinas. Vecākā meita Olga jau sasniegusi pilngadību un nu mācās un strādā Austrijas galvaspilsētā Vīnē, tāpēc no viņas saņemti virtuāli sveicieni. Te, Ādažos, kur ģimene radusi savu pagaidu mājvietu, dzīvo arī Viktora mamma Ludmila, kurai nesen nosvinēta 86. dzimšanas diena. Jūlija priecājas, ka vīra mamma atkal ir kopā ar viņiem, jo 2022. gada vasarā, pēc pāris Latvijā nodzīvotiem mēnešiem, sieviete, nevienam neko nesakot, devusies uz Rīgas Centrālo staciju, nopirkusi vilciena biļeti līdz Kijivai un aizbraukusi. Mājās. Tomēr jau rudenī viņa bija spiesta braukt atpakaļ uz Latviju pie savējiem – karadarbība bija tik intensīva, ka nemitīgi būtu vajadzējis dzīvot par patvertni pielāgotajā pagrabā. Tik šaurā un cilvēkiem pārpildītā telpā, ka tā dēļ vien daudzi turienieši pieņēmuši lēmumu bēgt pāri savas valsts robežām. Arī Jūlijas un Viktora ģimene.