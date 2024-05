Kas ir “pozitīvā ēdienreize”, un kāpēc bērniem tā ir svarīga?

Bieži vien bērni, līdzīgi kā pieaugušie, var būt ļoti piesardzīgi, kad jāizmēģina kāda jauna garša vai veselīgi produkti, taču, liekot lietā pacietību un mērķtiecību, to var mainīt. Jāatceras, ka bērni “ēd ar acīm” – ja kāds produkts vai ēdiens nešķitīs vizuāli pievilcīgs, tas neveicinās vēlmi to pagaršot. Jaunā ēdiena vai kāda augļa, dārzeņa nogaršošanu var padarīt par daļu no aktivitātes vai spēles, veicinot bērna interesi par jauno garšu. Vecākiem vai pedagogiem jābūt atvērtiem un saprotošiem, jo bērnam var gluži vienkārši trūkt drosmes pamēģināt ko jaunu. Mierīgs un pozitīvs iedrošinājums noteikti palīdzēs. Ja bērns saka, ka viņam kaut kas negaršo, nevajadzētu piespiest to ēst vai atmest idejai ar roku, vislabāk – pēc kāda laika pamēģināt piedāvāt to vēlreiz. Ja bērnam kāds produkts negaršo, tas nav uz visiem laikiem jāizslēdz no ēdienkartes. Pieredze rāda, ka ar laiku bērnam iegaršojas jaunas lietas, pat tādas, kas sākotnēji izraisīja pretestību. Turklāt, šāda pieeja veicina bērnu izpratni par to, ka iepazīt jaunas garšas ir interesanti. Reizēm pieaugušie var likt lietā arī pozitīvas viltības, piemēram, novērojot, ka bērniem nepatīk skābeņu zupa, galvenokārt, tās krāsas dēļ, sākām dēvēt to par Šreka zupu, kuru bērni ēd ar lielāko prieku.