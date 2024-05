Kāpēc sieva iet cietumā vīra vietā? Rakstniece Rolanda Bula un viņas neparastā dzīve

Cietuma vide ir noslēgta, un tur cilvēks tiek radināts sakārtot savu istabiņu un gultu. Tā viņš dzīvo piecus vai astoņus gadus, bet, kad nonāk brīvībā, viņam jātiek galā ar lielo pasauli. Dažkārt pa to laiku, ko viņš sabijis ieslodzījumā, valstī pat notikusi naudas maiņa. Mēs, brīvie cilvēki, nevaram iedomāties, cik liels stress tas ir un cik daudz jauna bijušajam ieslodzītajam jāapgūst. “Atceros gadījumu, kad jauna un gudra sieviete nosēdēja cietumā deviņus gadus. Izejot brīvībā, viņai bija stingra apņemšanās šajā vietā nekad vairs neatgriezties,” Rolanda turpina. “Taču brīvībā viņa sastapās ar mums neiedomājamām grūtībām, proti, viņai bija jāievācas dzīvoklītī, kas atradās pirmajā stāvā, ielā, pa kuru augu dienu brauca automašīnas. Dari, ko gribi, bet putekļi tādā mājoklī jāslauka katru dienu. Mēs to bez problēmām paveiktu trīs minūtēs, bet šo sievieti putekļi tracināja tik ļoti, ka viņa atkal ķērās pie alkohola. Visus garos gadus cietumā viņai bija jārūpējas tikai par savu gultas vietu un skapīti, bet te – putekļi visā istabā augu dienu. Rezultātā viņa tomēr atgriezās cietumā. Vai tas nav sižets stāstam? Tomēr es uzskatu, ka cilvēks cietumā var mainīties. Pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma pašvaldība, visticamāk, labiekārtotu dzīvokli nepiešķirs un probācijas dienests jauku darbavietu nesameklēs – pašam vien nāksies atrast spēku noturēties brīvībā. Kā bijušajai izmeklētājai man dažkārt vaicā, vai kāds nav gribējis ar mani izrēķināties. Bet par ko? Esmu godprātīgi veikusi savu darbu, un tā otra puse to zina. Bijuši gadījumi, kad uz ielas man klāt nāk cilvēks, kuru esmu iesēdinājusi, lai izstāstītu, ka viņam ir darbs, sieva un bērniņš, labā mājā tiek īrēts dzīvoklis. Man par to ir prieks – parunājamies kā cilvēks ar cilvēku.”