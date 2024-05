Ivars Kalniņš par filmēšanos un ģimeni: "Kopš satiku Lauru, manā dzīvē vērojama augšupeja"

Ne vienmēr tavs veiksmes stāsts rada prieku un sajūsmu līdzcilvēkos. Ar savām veiksmēm tu kādu vari arī sāpināt, izraisīt skaudību, pat naidu. Ir lomas, no kurām esmu atteicies, lai gan padomju laika kārtība tādu atļaušanos nepieļāva. Protams, pēc tam tu ilgāku laiku atrodies melnajā sarakstā. Atteicos no lomas filmā Mirāža, tam bija arī tehniski iemesli, taču galvenokārt laika trūkums, un tad režisors Aloizs Brenčs boksera tēlam paņēma Mārtiņu Vilsonu. Nākamreiz atteicos no lomas filmā Meklējam solisti. Pirmkārt, man likās, ka scenārijs ir debils, otrkārt, nevēlējos plātīt muti līdzi cita ierakstam, jo skaistās Zigmara Liepiņa melodijas bija paredzēts iedziedāt citam. Šo gājienu Rīgas kinostudija man ilgi nepiedeva, bet es īpaši nepārdzīvoju, jo saņēmu piedāvājumus no citām studijām ārpus Latvijas. Visi aktieri sapņoja filmēties, kā toreiz teica, vissavienības līmenī, un lai man iemet ar akmeni tas, kurš teiks, ka par to nesapņoja. Atgādinu, mēs dzīvojām aiz dzelzs priekškara un tādas nu bija mūsu iespējas. Varbūt man veicās nedaudz vairāk kā citiem, un manam meistaram Arnoldam Liniņam patika, ka viņa aktieri filmējas.