"Dodieties pastaigās!" Kristīne Beitika aicina pievienoties izaicinājumam - maijā noiet vismaz 10 000 soļu dienā

"Kad Kristīne Beitika izziņoja soļu izaicinājumu pirmo reizi, pieteicos un kopā ar meitu staigājām un nūjojām pa vietējo ciematiņu. Katru dienu mūsu pastaigu maršruts veda gar kādu diezgan aizaugušu īpašumu. Vecā, pamestā māja bija simtgadīgu ozolu ieskauta, un katru dienu, ejot gar šo vietu, tā manī raisīja savādu mieru. Kādā no pastaigu reizēm ievērojām, ka īpašums tiek pārdots. Šī zīme "Pārdod!" diezgan ilgu laiku nepazuda, un katru reizi, ejot garām, es arvien vairāk noticēju tam, ka tās varētu būt manas mājas," atceras izaicinājuma dalībniece Līga. "Par brīnumu, 24 ozolu ieskautais plašais īpašums pārsimt metru attālumā no manas dzīvesvietas tika pārdots par ļoti pieņemamu summu, un es sapratu - mans sapnis palēnām piepildās. Tas bija apstiprinājums - viss notika tā, kā tam bija jānotiek tieši tobrīd. Un es biju šeit nonākusi, pateicoties izaicinājumam #kustiesvairākjūtieslabāk. Esmu bezgala pateicīga par to, kur mani ir aizvedis šis izaicinājums, un es novēlu visiem - ejiet ārā, dodieties pastaigās un sapņojiet!"