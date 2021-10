Kristīne Beitika par grūtnieces uzturu: "Biju gatava iet cauri visai Ogrei, lai apēstu iekāroto smalkmaizīti"

Bez ierobežojumiem

Grūtniecības laikā sevi neierobežoju un apzināti neatteicos no kāda produkta; ja man kaut ko ļoti kārojās – ļāvos. Karstajā laikā lutināju sevi ar saldējumu un biju gatava iet cauri visai Ogrei, lai tikai apēstu iekāroto, visgaršīgāko smalkmaizīti.

Atminos, ka pašā grūtniecības sākumā man bija milzīga apetīte, turklāt kārojās treknus, neveselīgus ēdienus, kas līdz grūtniecībai man bija vienaldzīgi. Sapņoju par Lido ceptajiem kartupeļiem ar kotleti un mērci. Kā es kaifoju, tos ēdot! Pirmajā trimestrī man ļoti gribējās arī dažādas bulciņas un smalkmaizītes.

Tobrīd par šādu ēdelību brīnījos, tāpēc jautāju savam ginekologam, ar ko tas varētu būt saistīts. Ārsts skaidroja, ka pirmajā trimestrī bērniņš veido sev mājvietu un tas paņem daudz enerģijas. Domāju, arī mans iekšējais satraukums un stress par to, vai pirmais trimestris noritēs labi, izraisīja emocionālo ēšanu. Par bērniņu sapņojām sen, un beidzot sapnis piepildījās, tāpēc satraukumam bija iemesls.

Kad bija pagājuši pirmie trīs riskantie mēneši un es sapratu, ka viss ir kārtībā, emocionāli stabilizējos un sāku izbaudīt grūtniecību. Turklāt beidzot par lielo notikumu varēju dalīties ar citiem, uzklausīt citu pieredzes un nejusties viena savās sajūtās. Tajā laikā sakārtojās arī mani ēšanas paradumi – vairs negribējās treknus ēdienus un našķus. Man pat vairs negribējās iemīļotos čipsus un kafiju, kaut esmu ļoti liela kafija mīļotāja. Trešajā trimestrī gan vēlme pēc kafijas atgriezās, un ārsts man atļāva izdzert vienu krūzi dienā. Ap grūtniecības vidu izjutu diskomfortu izteiktās dedzināšanas dēļ, ko izdevās pārvarēt, sakārtojot maltītes un izvairoties no produktiem, kas varētu šīs nepatīkamās sajūtas radīt.

Foto: Gaiša Nakts Photography

Uztura speciālista konsultācija

Pirms grūtniecības biju fiziski aktīva, regulāri trenējos, daudz staigāju un skrēju, bet tajā pašā laikā jutos nogurusi. Tā kā man jau ilgstoši bija anēmija (cēlonis – dzelzs trūkums organismā), zināju, ka atbrīvoties no hroniskā noguruma spēšu vienīgi tad, kad dzelzs līmeni izdosies atgriezt normas robežās. Vairākus gadus mainīju ārstus, meklējot, kas man beidzot palīdzēs atrisināt šo jautājumu. Veltīgi! Tad izlasīju, ka šādas problēmas var atrisināt uztura speciālists, tāpēc lūkojos pēc gudra un zinoša ārsta. Labo atsauksmju dēļ izvēlējos Maiju Fromani un nolēmu pieteikties uz konsultāciju. Pieņemt lēmumu par konsultāciju nebija viegli, jo šīs speciālistes pakalpojumi ir salīdzinoši dārgi, bet zemais dzelzs līmenis un grūtniecība pamudināja rīkoties.

Dodoties pie uztura speciālistes, biju nolēmusi veikt “pilnu apskati”, tāpēc neiebildu pret daudzajām dārgajām analīzēm, ko viņa lūdza nodot pirms vizītes. Pateicoties analīzēm, uzzināju, kā manam organismam pietrūkst. Pārrunājot ēšanas paradumus, man par lielu pārsteigumu, izrādījās, ka ēdu lielākoties nepilnvērtīgi. Piemēram, auksto zupu, ko esmu iecienījusi, uztura speciāliste pieskaitīja pie uzkodām, jo tā neietver visas uzturvielas, kas manam organismam ir nepieciešamas. Pēc konsultācijas sapratu, ka nepilnvērtīgās maltītes esmu kompensējusi našķojoties.

Uztura bagātinātāji no ASV

Lai gan ir pieejami ļoti daudz un dažādi uztura bagātinātāji, man ir rūgta pieredze – ne vienmēr tie, ko iesaka kāds ārsts, ir vispiemērotākie. Visu grūtniecības laiku lietoju no ASV pasūtītus uztura bagātinātājus (iherb.com), ko ieteica uztura speciāliste. Par šiem uztura bagātinātājiem jutos droša, jo lēmums par to nepieciešamību tika pieņemts, balstoties uz analīzēm un tā brīža veselības stāvokli. Grūtniecības laikā man bija svarīgi lietot maksimāli dabiskus uztura bagātinātājus, kas labi uzsūcas un tiešām iedarbojas.

Turklāt uztura speciāliste man izveidoja uztura bagātinātāju lietošanas grafiku – izrādās, ir nozīme, kad tie tiek lietoti. Piemēram, dzelzi ir aplami lietot no rīta, kad ir dzerta kafija, jo tas no organisma uzreiz izskalojas, un, lai dzelzs labāk uzsūktos, papildus jāuzņem C vitamīns. Neticami, bet tieši grūtniecības laikā, kad dzelzs līmenis sievietēm parasti krītas, man tas beidzot, pēc tik daudziem gadiem, atgriezās normas robežās.

"Mīlu kustības un fizisku slodzi, tāpēc arī grūtniecības laikā labāk apēdu to, ko ilgojās sirds, un vairāk pakustējos, nevis liedzu sev kāroto," par savu dzīvesveidu stāsta Kristīne Beitika. (Foto: Gaiša Nakts Photography)

Apēsto kompensē kustības

2020. gada jūlijā Instagramā uzsāku izaicinājumu, kurā man pievienojās daudzi sekotāji, – katru dienu noiet 10 000 soļu. Kad decembrī uzzināju, ka esmu stāvoklī, izaicinājumu nepārtraucu un finišēju, būdama astotajā grūtniecības mēnesī, neizlaižot nevienu dienu. Turpināju vingrot, pielāgojot vingrojumus grūtniecībai. Tāpēc par grūtniecības laikā uzkrātajiem liekajiem kilogramiem nesatraucos, jo zinu, kā no tiem atbrīvoties. Pirms pāris gadiem jau esmu svērusi virs simts kilogramiem, sāku vairāk nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, un tieši pirms grūtniecības biju ideālā formā.

Gaidot mazuli, atkal pārkāpu šim trīsciparu skaitlim, jo pieņēmos svarā par 20 kilogramiem. Zinu, ka, pateicoties kustībām, no uzkrātajiem kilogramiem atbrīvošos, un jau tagad gaidu, kad varēšu būt aktīvāka. Mīlu kustības un fizisku slodzi, tāpēc arī grūtniecības laikā labāk apēdu to, ko ilgojās sirds, un vairāk pakustējos, nevis liedzu sev kāroto. Man uz vēdera ir strijas, un ķermenis nav ideālā formā, bet es to uztveru adekvāti, jo bērniņš ir ļoti gaidīts un ļoti ilgi dieviņam lūgts.

