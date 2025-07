VIDEO: Lietuvā no Baltkrievijas ielidojis neidentificēts drons: varas iestādes ir mobilizētas

Agrā pirmdienas rītā, plkst. 5.00, daudzi lietuvieši uz savām viedierīcēm saņēma paziņojumu no Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra par to, ka valstī ielidojis neidentificēts drons. "Ja pamanāt notriektu dronu, netuvojieties tam un nekavējoties ziņojiet par to pa tālruni 112," vēstīja teksts pie paziņojuma.