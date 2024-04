Striptīzdejotāji, kāzu romantika un pat Barišņikovs - populāro seriālu varoņu jestrākās dejas

Piemēram, viena no pasaulē pazīstamākajām dziedātājām un aktrisēm Dženifera Lopesa savas karjeras sākumā bija zināma kā dejotāja. Viņa bija viena no tolaik populārā televīzijas šova "In Living Colour" dalībniecēm un ik nedēļu uzstājās ar deju priekšnesumiem. Viņa arī izturēja atlasi un filmējās 1990. gadu superzvaigznes Dženetas Džeksones mūzikas video dziesmai "That's the Way Love Goes" kā viena no fona dejotājām.