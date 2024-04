Vainīga vienmēr nav vielmaiņa! Svarīgs faktors, kas liek tev pieņemties svarā ātrāk

Muskuļu masa savā augstākajā punktā cilvēkam ir apmēram 25 gadu vecumā. Sasniedzot 30 gadu vecumu, sākas muskuļu masas zudums, ja vien nav aktivitāšu, kas to novērstu. Katru 10 gadu laikā, sākot no 30 gadu vecuma, mēs zaudējam aptuveni 3–8 % muskuļu masas un vēl vairāk pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas. 1 Astoņdesmit gadu vecumā lielākā daļa cilvēku ir zaudējuši apmēram 30 % no muskuļu masas.