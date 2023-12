Vērienīgs skandāls satricina skaistumkonkursu "Mis Francija"; iejaucas arī politiķi

20 gadu vecā Eva Žila (Eve Gilles) no Ziemeļfrancijas sestdien 7,5 miljonu televīzijas skatītāju klātbūtnē tika kronēta par valsts skaistāko meiteni, vēsta The Daily Mail. Kroni viņai uzlika pagājušā gada uzvarētāja Indira Ampio. Pēc konkursa tā rīkotāji saņēmuši daudz kritikas par to, kāpēc žūrija par skaistumkaralieni kronējuši meiteni ar it kā androgīnu izskatu.

"Mēs esam pieraduši pie skaistulēm ar gariem matiem, bet es nolēmu izvēlēties androgīnu frizūru ar īsiem matiem," teica pati uzvarētāja. Viņa savu titulu raksturoja arī kā "daudzveidības" uzvaru, piebilstot, ka neviens nedrīkst diktēt, kā viņai jāizskatās: visas sievietes ir atšķirīgas, visas unikālas un visas skaistas.

Francijas skaistāko sievieti izraugās žūrija un sabiedrība, un viņu balsis ir vienlīdz svarīgas. Lai gan sabiedrības balsojumā Žila ierindojās trešajā vietā, žūrija viņai piešķīra pirmo vietu. Šī ir pirmā reize 103 gadu ilgajā skaistumkonkursa vēsturē, kad tajā uzvarējusi skaistule ar īsiem matiem.

"Mis Francija vairs nav skaistumkonkurss, bet gan kaut kāds "woke" kultūras notikums," dusmojās kāds no X tīkla komentētājiem. Līdzīgu viedokļu ir arī vairāk, un kibermobingu sociālajos tīklos piedzīvojusi arī pati Eva. Komentētāji pārmet, ka viņa sabiedrībai uzspiež "woke" kultūras vērtības.

Savukārt no citu komentētāju puses jaunā "Mis Francija" saņēmusi neticamu atbalstu. Kāds viņas fans rakstīja: "Jaunā Mis Francija dažiem varbūt nav skaistuma iemiesojums, bet uzspiest viņai "woke" vērtības tikai tāpēc, ka viņas mati ir īsi, ir vienkārši absurdi."

"Eva Žila ir jaunā "Mis Francija", un šī dusmīgā lamāšanās to nemainīs. Viņa ir vienkārši apbrīnojama. Viņa taču nav transseksuāle, viņa par to nekad nav runājusi, bet kaut kādu iemeslu dēļ puse komentāru ir negatīvi tāpēc, ka viņai ir īsi mati," dusmīgi rakstīja cits.

Atbalstu jaunievēlētājai skaistumkaralienei izteikusi Francijas parlamenta deputāte Sandrine Ruso (Sandrine Rousseau), sakot: "Tātad Francijā 2023. gadā mēs progresu mērīsim pēc tā, cik gari ir sievietes mati?". Arī politiķei pašai ir ļoti īss matu griezums, kas savulaik bija kļuvis par svarīgu Francijas MeToo kustības simbolu.

Cita Francijas deputāte Karima Delli sociālajos tīklos rakstīja: "Liels atbalsts Evai Žilai, mūsu jaunajai "Mis Francija", sastopoties ar naida vēstījumiem un brutalitāti! Kritiķi, aizrijieties ar savu indi. Viņa ir ne tikai ārkārtīgi skaista, bet arī inteliģenta meitene!".

20 gadu vecā Eva Žila ir dzimusi 2003. gada 9. jūlijā mazā ciematiņā Quaëdypre pašos Francijas ziemeļos, un, atgriežoties mājās, viņu silti sagaidīja dzimtā ciema iedzīvotāji. Pēc 2017. gada datiem, Quaëdypre ir vien 1095 iedzīvotāji.

Evas tētis ir franču inženieris Bruno Žils, mamma Edīte Žila ir medicīnas māsa no Reinjonas - salas Indijas okeānā, kas ir Francijas aizjūras reģions. Eva ir jaunākā meita trīs bērnu ģimenē, viņai ir divi vecāki brāļi - 23 un 25 gadus veci.