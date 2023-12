Lavandas krāsa, rupjie adījumi un kontrasti - modes tendences 2024. gadam

Uzplaukumu piedzīvo arī rupjie adījumi, mākslīgā kažokāda “Teddy”, korporatīvais virziens, atdzimšanu pieredz arī “Grunge” stils. Multizīmolu veikala “Van Graaf” tīkls ar kopā ar modes ekspertu Kasparu Blūmu-Blūmani jeb Kasheru izceļ piecas tendences, kas būs aktuālas kungu un dāmu garderobē.

SIEVIETĒM

Kruasāna soma

Ziemas sezonai raksturīgs ir minimālisms, kas izpaužas arī aksesuāros. Pusmēness jeb kruasāna veidola somas ieņem galveno lomu uz aksesuāru skatuves. Kruasāna somas, kurām apzīmējums ir aizgūts no Francijas, noder visdažādākajiem dzīves notikumiem. No vienas puses tās ir pietiekami ietilpīgas ikdienai. No otras, elegantas, lai iederētos saviesīgā pasākumā vai teātra apmeklējumā. Ideāli, ja tā būs no mākslīgās kažokādas.

“Teddy” vai “Shearling”

Neatsverams pamatelements ziemas sezonā ir siltas virsdrēbes, tāpēc aicinām izvēlieties mākslīgas kažokādas “Teddy” mēteli vai “shearling” tipa virsjaku. Tas piešķirs svaiguma pieskārienu jebkurai garderobei. “Shearling” jaka ir sezonas aktualitāte, kas garantēs eleganci un vieglumu. Ja tomēr aukstums pieņemas spēkā, alternatīva – stepēts mētelis, kas sasildīs salā. Lai koptēlu radītu pilnīgāku un pārdomātāku, apsveriet milzīgu šalli.

Žaketes un krekli

Korporatīvais stils atgriežas modē, liekot uzsvaru uz sieviešu uzvalkiem un solīdiem krekliem. Tas ne tikai veido spēcīgu un pārliecinošu vizuālo tēlu, bet kvalitatīva žakete ar baltu kreklu paaugstinās arī personas pašapziņu. Minētie elementi noteikti ir nepieciešami 2024. gada garderobē, kas būs piemērots “dress code” kā darba vietā, tā dažādu publisku pasākumu gadījumā.

“Oversized” adījumi

Sievietēm, kurām prioritāte ir komforts, ieteicams izvēlēties lielu džemperi vai džempera kleitu. Lasot grāmatu vai meklējot Ziemassvētku dāvanas lielveikalā, rupja adījuma vilnas džemperis kombinācijā ar pilsētas svārkiem piešķirs vieglumu un mājīguma sajūtu. Bēšs “oversized” džemperis ar svārkiem, brūnas “loafer” kurpes ar zelta akcentiem ir perfektā kombinācija. Džemperis sasildīs, kamēr svārki ar kurpēm veidos nepiespiestu koptēlu.

Pavasara motīvi

“Ziedu motīvi ziemas sezonā radīs sajūtu, ka nāk atkal pavasaris. Ziedi un krāsas dos viegluma un svaiguma sajūtu. Gan lavandas toņi, gan tomātu sarkanais tonis paspilgtinās katra koptēlu. Protams, pelēku žaketi ar biksēm atsvaidzinās lavandas krāsas šalle un “kruasānsoma”,” to par ziemas krāsu un motīvu tendencēm iesaka Kashers.

VĪRIEŠIEM

“Grunge” stils

Katra vīrieša garderobē vajadzētu atrasties vairākiem krekliem. Tas ir apģērbs, kas jebkuru koptēlu spēs padarīt pārliecinātāku un izsmalcinātāku. Solīds krekls piešķir vīrietim pievilcību, liek noturēt stingru stāju, iztaisnojot muguru. Tomēr klasiskus kreklus papildina 90. gadu “Grunge” stils, ko raksturo rūtaini vai traku motīvu krekli, neierastu piegrieztņu bikses, zābaki ar platu zoli un armijas tipa zaļās bikses. Tas rada nevīžīgu, bet pamanāmu koptēlu.

Rupji adījumi

“Arī vīriešiem šosezon ir aktuāli rupja adījuma džemperi, jakas un vestes. It sevišķi vestes ir absolūts favorīts. To papildinot ar neitrālas krāsas kreklu veidosies universitātes tipa stils, kas piemērots gan ikdienā, gan ejot ciemos pie draugiem. Protams, neaizmirstiet koptēlu paspilgtināt ar krāsainu džemperi, kas ļaus izcelties un dos iespēju būt pamanāmākam, zem džempera velkot kontrastējošu kreklu. Un lai koptēlu paspilgtinātu- rūtainas bikses ir noslēdzošais elements,” iesaka Kashers.

Divrindu pogu žaketes

Arī vīrieši var baudīt žakešu nemirstošo vērtību stila pasaulē. Šosezon ir atdzimušas žaketes ar divrindu pogām. Uzvaras gājienu piedzīvos kungi, kuri izvēlēsies minēto apģērbu tādos neitrālos toņos kā pelēks vai smilškrāsas. Turklāt jāuzsver, ka žakete gandrīz vienmēr izstaro jaunību un eleganci, jo klasiskais žaketes siluets izcels vīrieša platos plecus un vidukli.

Drosmīga virsjaka

Kvalitatīvas virsdrēbes vīriešu garderobē ir neatņemama sastāvdaļa. Modes ansamblī pirmās vijoles spēlē ādas motociklista tipa vai stepētas jakas un eleganti mēteļi. Katram ieteicams parūpēties par harmonisku balansu – klasiska piegriezuma mēteli un pārgalvīgu virsdrēbi. Aktuāli ir metāliskie toņi, pelēki spīdīga stepētā virsjaka vai iepriekš minētais “oversized” mētelis. Ideālā gadījumā, ja virsjaka būs mākslīgās vilnas sastāva vai “Teddy”, kas būs uzticams sabiedrotais aukstos vakaros.

“Oversized” mēteļi

Ziemas sezonā vīriešu modes stūrakmens ir “oversized” mētelis. Tas vienlaikus rada vienkāršības un elegances sajūtu. Attiecīgais apģērbs no vienas puses teicami papildinās klasiska silueta apģērbu, piemēram, apmeklējot operu. No otras, “oversized” mētelis tikpat sekmīgi iederēsies ikdienas steigā, tai skaitā dodoties iepirkties vai veicot svarīgus pienākumus.