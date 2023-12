Astrologu vairs nebūs, būs mākslīgais intelekts. Stāsta sertificēts astrologs un datu analītiķis Jānis Bēniķis

Viņš ir viens no tiem, kas astroloģijā izmanto zinātniskas metodes - pielieto mākslīgo intelektu, darbojas ar tūkstošiem astroloģisko karšu, desmitiem tūkstošu programmas kodu rindu un tikai tad, kad veidojas kopaina, izdara secinājumus.

“Astroloģija ir viens no manas dzīves hobijiem, kurā realizējos,” norāda Jānis Bēniķis. “Bet ikdienā strādāju kā procesu un datu analītiķis, tas ir mans pamatdarbs, un no šejienes izriet arī mana pieeja, kas daudziem šķiet pārāk materiālistiska un radikāli citāda nekā vispārpieņemtā. Sliecos nepiekrist tiem, kas uzskata, ka

planētas kā materiāli ķermeņi ar savu gravitāciju vai kādiem citiem laukiem ir tās, kas ietekmē mūsu dzīves notikumus.

Es šos objektus un to kustību uztveru vienkārši kā indikatorus, kas, atrodoties noteiktā pozīcijā, sakrīt ar konkrētiem notikumiem. Pieļauju, ka eksistē kādi citi, mums nezināmi spēki, kas ietekmē vienlaikus gan planētas, gan situācijas. Bet varbūt tie ir tikai nejauši gadījumi, kas mūs visus ietekmē? Uz to neviens īsti atbildēt nevar, tomēr zināmas likumsakarības parādās, un es esmu izstrādājis metodi to pētīšanai.”

Pēdējo gadu laikā, lai aprēķinātu planētu ietekmi, Bēniķis izmanto mākslīgā intelekta apakšnozari, kas saucas “mašīnmācīšanās”. “Tas ir ļoti apjomīgs darbs, kā rezultātā, pielietojot statistikas metodi, esmu atradis sakarības, kas patiešām eksistē. Taču vēl biežāk nākas secināt, ka ir situācijas un sfēras, kur nekādu likumsakarību nav, kur astrologu secinājumi vairāk balstīti sajūtu, intuīcijas līmenī.

Cēloņus, kāpēc konkrēts planētu stāvoklis sakrīt ar konkrētu parādību, mēs nezinām. Kāds ir bijis līdzšinējais princips? Vērojot astronomiskus notikums, mēs salīdzinām tos ar notikumiem mūsu dzīvē, izdarām empīriskus secinājumus, bet redzam tikai izpausmi, nevis cēloni. Ar to nepietiek, lai pasludinātu to par likumsakarību. Tad jau savu likteni varētu paredzēt, arī skatoties uz to, kā kokam krīt lapas.

Ja tas notiktu ar pietiekošu regularitāti, jūs spētu ievērot likumsakarību, piemēram, starp lapu krišanu un bērnu dzimšanu.

Tomēr lapas krīt neregulāri, un beigu beigās mēs saprotam, ka sakarību atrast nav iespējams, un šī novērojumu metode nav izmantojama. Toties planētas kustās regulāri, šī kustība ir zināma, precīzi aprēķināma un paredzama daudzus gadus, pat gadsimtus uz priekšu. Tāpēc planētu kustību varam izmantot novērojumiem, izdarīt potenciālos secinājumus un, ievadot mākslīgā intelekta moduļos, veikt precīzu analīzi un saprast, kuras parādības ir uztveramas nopietni, bet kuras ir tikai nejaušība.

Mūsdienu astroloģijā ir ārkārtīgi daudz apgalvojumu, kurus neviens nav pārbaudījis vai arī analīze veikta nelielam datu apjomam, sacīsim, salīdzinot desmit astroloģiskās kartes un uzreiz izdarot secinājumus.

Daudzi astrologi apgalvo, ka astroloģija ir zinātne, bet līdz šim stingri zinātniskas metodes nav tikušas izmantotas. Tieši šo trūkumu es cenšos novērst.

Izmantoju mākslīgo intelektu, strādāju ar tūkstošiem astroloģisko karšu, desmitiem tūkstošu programmas kodu rindu un tikai tad, kad veidojas kopaina, izdaru secinājumus. No vienas puses astroloģijas prestižu tas manās acīs vairo, jo pierāda, ka likumsakarības tomēr eksistē, no otras puses – koriģē attieksmi pret šo jomu.”

Par Jāņa Bēniķa neparastajiem atklājumiem, nākamā gada lielajām pārmaiņām un ekspertu ieteikumiem lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” speciālizlaidumā “Lielās Prognozes”! Nākamais gads – kā uz delnas!