Bērnudārznieki brīvdienās vairāk nekā stundu sērfo internetā. Praktiski ieteikumi vecākiem

Tuvojas ziemas brīvlaiks, kad bērni ne tikai atpūtīsies un svinēs svētkus, bet arī pavadīs vairāk laika internetā nekā darbadienās – 79 % bērnu vecumā no 4 līdz 7 gadiem brīvdienās internetā pavada vairāk nekā stundu, noskaidrots vecāku aptaujā*. Tet sniedz ieteikumus vecākiem, kā parūpēties, lai šis laiks tiktu pavadīts ne tikai vērtīgi un izglītojoši, bet arī droši.

Aptaujas rezultāti atklāj, ka bērni vecumā no 4 līdz 7 gadiem brīvdienās internetā pavada vairāk laika nekā darbadienās. Ja dienās, kad jāiet uz skolu vai bērnudārzu, 40 % bērnu lieto internetu mazāk nekā stundu, tad brīvdienās tie ir tikai 22 %. Visbiežāk brīvdienās bērni izmanto internetu aptuveni 1-2 stundas (41 %) un 3-4 stundas (30 %).

"Nereti – gan darba dienās, gan brīvdienās, vecāki ļauj bērnam izmantot internetu ierīcēs, lai iegūtu brīvu brīdi sev. Diemžēl, stunda ir pietiekami ilgs laiks, lai bērns, kurš brīvi sērfo internetā, piekļūtu saturam, kas viņam nav paredzēts. Vispareizāk būtu uzlikt drošības un privātuma uzstādījumus, un vecākiem noteikti būtu jāpārrunā vismaz pamata drošības noteikumus internetā. Svētku laikā aktivizējas ne tikai rūķi, bet arī interneta krāpnieki un varmākas, un bērni ir viņiem viegli manipulējams mērķis," stāsta Latvijas Drošāka interneta centra (drossinternets.lv) vadītāja Maija Katkovska.

Lai šis laiks tiktu pavadīts iespējami vērtīgi un droši, piedāvājam ieteikumus, ko ņemt vērā pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem.

1. ​Padariet to par jauku laiku kopā

Lai gan bieži vecāki izmanto digitālās ierīces, lai nodarbinātu bērnu, kamēr paši nevar viņam pievērsties, speciālisti norāda – ja bērniem pirmsskolas vecumā tiek ļauts izmantot internetu, tad vislabāk to būtu darīt kopā ar vecākiem. Tā ne tikai varat kontrolēt, kādu saturu bērns skatās un pamanīt drošības riskus, bet arī labi pavadīt laiku kopā. Ja skatāties multfilmas vai video, tad varat tos paralēli komentēt un apspriest, iztaujājot bērnu par redzēto un paskaidrojot to, ko viņš nav sapratis. Ja spēlējat bērna iemīļotās spēles, tad lūdziet, lai viņš izstāsta jums noteikumus un iemāca spēli arī jums – tas viņam radīs sajūtu, ka jūs esat klātesošs un ieinteresēts viņa pasaulē.

2. Izvēlieties izglītojošu un attīstošu saturu

Internetā pieejams plašs klāsts video un spēļu, taču tikai neliela daļa no tā ir patiešām vērtīgs un izglītojošs saturs, un vēl mazāka daļa no tā ir latviski. Viens no vērtīgākajiem resursiem latviešu valodā ir LSM Bērnistaba, kur drošā vidē bērniem pieejamas ne tikai animācijas filmas un audio pasakas, bet arī digitālās krāsojamās lapas un izglītojošas spēles, kas palīdzēs apgūt burtus, ciparus un sociālās prasmes, kā arī izzināt pasauli. Tāpat iespējams atrast arī pašu vecāku veidotas darba lapas par dažādām tēmām, piemēram, vietnē espats.lv vai teodara.com, kur ir gan tematiski sezonāls saturs, tai skaitā, Ziemassvētku darba lapas, gan arī dažādi citi izglītojoši materiāli.

3. Pārrunājiet digitālās drošības jautājumus bērnam saistošā veidā

Vecāki internetā nevarēs vienmēr būt klāt bērniem, tāpēc svarīgi jau agrā vecumā sākt stāstīt, kā internetu izmantot droši. Te vecākiem var noderēt raidījums "Ričijs Rū un internets", kas palīdz aizraujošā un izklaidējošā veidā izglītot bērnus par tēmām, kas citādi varētu šķist neērtas un grūti izskaidrojamas — pikšķerēšana, mobings internetā, privātuma saglabāšana, emocijas un citi jautājumi. Raidījumā iemīļotais lācēns Ričijs Rū kopā ar bērniem apspriež dažādus ar digitālo drošību saistītus jautājumus un dzied jautras dziesmiņas, kas ļauj zināšanām nostiprināties. Raidījums skatāms platformā Tet TV+, kā arī vietnē digitaladrosiba.lv, kur papildus pirmās un otrās sezonas raidījumu video pieejami arī sadarbībā ar drossinternets.lv ekspertiem izstrādāti un katras sērijas tēmai atbilstoši uzdevumi, darba lapas un aktivitātes.

4. Vienojieties par laiku, ko pavadīt internetā, un kontrolējiet to

Pirms digitālo ierīču lietošanas vēlams ar bērnu vienoties, cik ilgu laiku to drīkstēs darīt. Lai gan pirmsskolas vecumā bērniem vēl ir grūti saprast laika jēdzienu, varat izmantot dažādus radošus risinājumus, kā bērnam parādīt, cik daudz laika internetam vēl atlicis. Piemēram, izmantot smilšu pulksteni, kurā bērns var skaidri redzēt un saprast, cik daudz laika pagājis. Lai izvairītos no negatīvām emocijām brīdī, kad ekrāna laiks beidzas, vēlams vairākas reizes pirms tam bērnu brīdināt un atgādināt, ka laiks tuvojas beigām.

* Aptauju pēc Tet pasūtījuma veica pētījumu kompānija Norstat, izjautājot 500 vecākus, kuriem ir bērni vecumā no 4 līdz 7 gadiem.