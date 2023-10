Precīzākā astroloģiskā prognoze oktobrim: iespēja iegūt visu, par ko šovasar sapņots

Dienas ap aptumsumu (no 12. līdz 16. oktobrim) var būt diezgan emocionālas. Tieksme pieņemt impulsīvus lēmumus pieaugs vairākos veidos. Īpaši nozīmīgs šis periods būs cilvēkiem, kas dzimuši no 12. līdz 16. oktobrim un 12. līdz 16. aprīlim. Dienās ap Saules aptumsumu ekstraordināru notikumu iespējamība pieaug vairākkārt. No 12. līdz 16. oktobrim centieties neplānot lietas, kas saistītas ar potenciālajiem riskiem, svarīgas sarunas, publiskas uzstāšanās, kā arī tiesu prāvu uzsākšanu. Viss var noiet greizi.

Otrais aptumsums notiks 28. oktobrī skorpiona zīmē. Tas skars tēmu par personības krīzēm, lielām investīcijām un attiecību intīmo daļu. Īpaši nozīmīgs šis periods būs cilvēkiem, kas dzimuši no 26. līdz 30. oktobrim un no 26. līdz 30. aprīlim. Visiem pārējiem, mēneša beigas būs emocionāli piesātinātas, kad slepenais var kļūt redzams, ja līdz tam laikam jums bija, ko slēpt. Mēness aptumsums vienmēr liek iegrimt zemapziņas dzīlēs, izjust asas jūtas un vēlmes, kas reizēm pat ir pārsteigums mums pašiem. Pēc tradīcijas Mēness aptumsums izvelk virspusē sajūtas, kuras parasti apspiežam. Ņemot vērā Skorpiona un Auna zīmju dabu, uz kuru ass, tas arī notiks oktobrī, lielākais procents kārdinājumu, kas saistīti ar kārdinājumu izmēģināt nezināmo, iekrīt mēneša pēdējā nedēļā. To der ņemt vērā visiem bez izņēmuma.

Daba bieži iedarbojas pēc principa - toties. Par spīti aptumsumu dramaturģijai, oktobris tomēr ir par mīlestību. Ja jūsu sirds ir brīva vai statuss "viss ir sarežģīti" attiecas uz jūsu attiecībām, tad labvēlīgs aspekts starp Veneru un Marsu līdz 20. oktobrim dos iespēju iegūt visu to, par ko sapņojāt šovasar. Tas noteikti jāizmanto, jo pastāv iespēja, ka laime tiks pieļauta, neraugoties uz visām biedējošajām pretrunām.

Auns

Attiecību tēmai šomēnes Auniem būs galvenā nozīme. Turklāt jūsu uzmanības fokusā būs ne tikai personīgas attiecības, bet arī lietišķas. Jūs visu laiku šaubīsieties, salīdzināsiet un izvēlēsieties. Ja jums ir ienaidnieki, jūs par to noteikti uzzināsiet, ja jums ir īsti draugi, tad oktobris nosauks viņu vārdus.

Veiksmīgas dienas: 1-7, 12-20

Konfliktdienas: 8-10, 26-30

Vērsis

Vēršiem darbā nav izslēgti romāni un flirts. Jūsu dārgajai veselībai nevajadzētu ciest no tā, ka no jums nemitīgi kaut ko grib. Saslimt ar darbaholismu šobrīd ir vienkāršāk par vienkāršu, tāpēc labāk nirstiet mīlestībā. Ievērojiet līdzsvaru starp to, kas ir steidzams un kas pagaidīs. Mēneša pēdējās nedēļas notikumi modinās jūsos vētrainas jūtas un liks ieraudzīt to, ko iepriekš neesat pamanījis.

Veiksmīgas dienas: 1-8, 13-31

Konfliktdienas: 9-12

Dvīņi

Dvīņi spridzinās! Jūs darīsiet to, ko gribas un neviens nespēs jums to traucēt. Tas ir labs mēnesis jebkādām avantūrām, jo jums pamatīgi veiksies. Flirtēt ar veiksmi ir vērts līdz mēneša pēdējai nedēļai un tad vienkārši ņemt popkornu un vērot savu varoņdarbu sekas.

Veiksmīgas dienas: 8, 22-25

Konfliktdienas: 1-4, 19-21, 28-31

Vēzis

Lietas, kas saistītas ar nekustamo īpašumu un ģimenes tēmas - oktobra galvenie akcenti. Tikai neplānojiet neko svarīgu no 11. līdz 16. un no 25. līdz 31. oktobrim. Pastāv liela iespēja, ka viss noritēs neatbilstoši plānam.

Veiksmīgas dienas: 3-5, 9, 19, 20, 23, 24

Konfliktdienas: 11-18, 25-31

Lauva

Mēnesis būs dāsns ar jaunumiem. Centieties dozēt informācijas plūsmu, lai nepārdegtu no cilvēkiem un viņu problēmām. Mēneša pēdējo nedēļu gribēsies pabūt mājās. Aiciniet viesus, izrādiet savu slaveno Lauvas dāsnumu, neekonomējiet lielos pirkumos mājai.

Veiksmīgas dienas: 4, 21-15

Konfliktdienas: 11-14, 26-30

Jaunava

Jaunavas sāks uzvesties ekonomiski racionāli, pat ja bija plānots to nedarīt. Veiksme mīlas lietās Jaunas var gaidīt arī darbā. Piemēram, jūs saprotat, ka vadība jums simpatizē. Mīklaini smaidiet un prasiet lielāku algu. Ja paspēj līdz 20. skaitļiem, ir iespēja to iegūt. Mīlestība un nauda būs mēneša galvenās tēmas.

Veiksmīgas dienas: 8, 22-25

Konfliktdienas: 1-4, 19-21, 28-31

Svari

Dārgie Svari, beidzot jūs varēsiet to, kas agrāk šķita neizpildāms. Līdz 20. oktobrim, lai ko jūs darītu, veiksme būs stabili jūsu pusē. Iemīlieties, apprecieties, atstājiet izvēles mokas un savas mūžīgās šaubas. Labākais laiks ir tagad. Atcerieties to katru šī maģiskā mēneša dienu.

Veiksmīgas dienas: 1-8, 13-31

Konfliktdienas: 9-12

Skorpions

Skorpioniem vajadzīga atpūta. Nebaidieties šomēnes būt vienatnē. Klusuma vēlme liks jums slēpties no svešām acīm. Nav izslēgts, ka kļūsiet par svešu noslēpumu lieciniekiem. Oktobra pēdējā nedēļa spēj izgaismot daudzus noslēpumus.

Veiksmīgas dienas: 2-5, 13, 30

Konfliktdienas: 1., 7. –11., 20. –23.

Strēlnieks

Strēlnieki aizrausies ar laicīgo dzīvi un nebeidzamo kultūras programmu. Asiniet komunikācijas prasmes. Īstie cilvēki var sastapties ar jums negaidītos, drīzāk ne pārāk formālos apstākļos, nevis tur, kur jūs gaidāt. Īpašu nozīmi šomēnes iegūs draudzīgas saites, tāpēc centieties tās stiprināt pēc sava šarma līdzekļiem.

Veiksmīgas dienas: 6., 11., 17. –23.

Konfliktdienas: 8, 26-31

Mežāzis

Mežāžiem būs grūti nosēdēt vienuviet. Vispār, mēnesis ir svarīgs un pat atbildīgs. Jūs pastāvīgi jutīsiet savu pieprasītumu. Atcerieties, ka jūsu viedoklis, izteikumi un lēmumi spēj būtiski ietekmēt pašreizējo situāciju, tāpēc netērējiet laiku velti, pievērsieties galvenajam. Tad oktobra pēdējā nedēļa dos iemeslu kaut ko atzīmēt.

Veiksmīgas dienas: 3, 12-16, 21-25, 29

Konfliktdienas: 5-11, 30

Ūdensvīrs

Ūdensvīrus gaida interesants oktobris. Pie jums nāks ilgi gaidītā iedvesma. Tas ir lielisks periods ceļojumiem, studiju uzsākšanai, iziešanai sabiedrībā un svarīgu papīru noformēšanai. Centieties gūt pēc iespējas vairāk iespaidu.

Veiksmīgas dienas: 1-23, 26-31

Konfliktdienas: 24

Zivis

Zivtiņām varētu šķist, ka sācies intrigu periods. Un tā daļēji ir taisnība, jo jūs tiešām gaida provokācijas mājās un darbā. Izvairīties no konfliktiem un kārdinājumiem - šī mēneša galvenais padoms. Līdz 21. oktobrim būs karsts, bet, lūk, pēc tam sāksies patīkamu pārsteigumu josla. Veiksme nāks no tālienes, bet ārzemju sakari iegūs īpašu nozīmību, raksta "Limon.postimees.ee".

Veiksmīgas dienas: 1-12, 27-30

Konfliktdienas: 16-21, 31