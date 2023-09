Sejas krēms rudenim – kas jāņem vērā?

Līdzīgi kā visur dabā, rudens periodā arī ādā palēninās vielmaiņas procesi, tāpēc svarīgi jau laicīgi uzņemt antioksidantus: selēnu un cinku, beta karotīnu, A un D vitmīnus. Šie uztura bagātinātāji un vitamīni aizsargā ādu un uztur tās pašatjaunošanās mehānismus, padarot sejas ādu tvirtāku un mazāk pakļautu vides faktoriem.

Ādas mitruma līmeni rudenī ietekmē mainīgās āra temperatūras, vējains un vēss laiks, kā arī gaisa kvalitāte iekštelpās. Tāpēc rudenī vieglas tekstūras mitrinošos krēmus nomaina mitrinoši sejas krēmi ( 220.lv/lv/smarzas-kosmetika/sejas-kopsana/kremi/f/all/mitrinoss ), kuru sastāvs vairāk piemērots rudens sezonai. Šie krēmi parasti satur sastāvdaļas, kas veicina dziļo ādas mitrināšanu. Izvēlieties krēmus ar hialuronskābi, aloe vera, krēmus ar avocado, jojobas un mandeļu dabīgajām eļļām.

Vitaminizēti krēmi

Krēmi ar bagātu vitamīnu un antioksidantu sastāvu (piemēram, vitamīns E un C) uzlabos ādas veselību un aizsargās to no brīvo radikāļu ietekmes, kas var būt svarīgi ādas kopšanai rudens laikā;

Krēmi ar mitrinošu masku īpašībām

Daži sejas krēmi, līdzīgi sejas maskām, piedāvā papildu mitrināšanu. Šie krēmi tiek uzklāti biežāk nekā tradicionālie mitrinošie krēmi un var palīdzēt saglabāt ādā mitruma līdzsvaru.

Tomēr vislabāko rezultātu var gūt ar krēmu, kas ne tikai dziļi mitrina ādu, bet arī to pabaro. Barojošie sejas krēmi nodrošina ādai aizsardzību, veidojot neredzamu aizsargbarjeru un palīdzot ādai atjaunoties pēc kaitīgo faktoru iedarbības. Krēmi ar atjaunojošu filleru sastāvu nostiprinās arī sejas kontūra tonusu. Krēmu sastāvs parūpējas par keramīdu aizsargslāni un uzlabo ādas elastību.

Gadījumos, ja kad āda ir ļoti sausa, pirms krēma uzklāšanas ieteicams lietot intensīvi mitrinošu serumu. Vai zinājāt, ka serums mitrina, izlīdzina un atjauno apjomu? Pateicoties savam ķīmiskam sastāvam, serums dziļi iekļūst ādā, nodrošinot tūlītēju mitrinošu, izlīdzinošu un apjomu atjaunojošu iedarbību. Atcerēsimies, ka uz ādas pēc vasaras saules iedarbības var būt arī problemātiskas zonas. Serums sejai ir lielisks kosmētiskais produkts, kas var palīdzēt uzlabot ādas stāvokli.

Samazina pigmentācijas plankumus

Daži sejas serumi satur sastāvdaļas, kas palīdz samazināt pigmentāciju un vienmērīgi izlīdzina ādas toni. Tas ir īpaši noderīgi tiem, kuri cieš no saules radītiem pigmentācijas plankumiem vai citiem ādas vizuāliem defektiem.

Nomierina jutīgu ādu

Ja rudenī laika apstākļu ietekmē āda kļūst jutīgāka, ieteicams izvēlēties sejas serumu ar nomierinošām sastāvdaļām, piemēram, alantoīnu vai kālija laktātu. Tas var palīdzēt mazināt iekaisumu un pasargāt ādu no vides kairinājumiem.

Serumu darbība var nebūt tūlītēja, tālab svarīgi tos iekļaut savā ikdienas sejas ādas kopšanas rutīnā. Parasti serumu uzklāj pirms dienas un nakts krēma un lieto ilgākā laika periodā.

Rudenī svarīgi papildus parūpēties par ādu ap acīm, jo tā ir plānāka un jutīgāka pret rudenīgajiem laika apstākļiem. Neaizmirstiet arī par lūpu ādu! Lūpās ir tikai neliels daudzums tauku dziedzeru un gandrīz nemaz nav hidrolipīdu, tādēļ lūpas ātri sprēgā un izžūst. Iegādājieties barojošu un mitrinošu lūpu balzāmu, ko vienmēr turēt kosmētikas somiņā.

Izvēloties sejas krēmu (piedāvājumu meklējiet šeit), ārkārtīgi svarīgi ir pievērst uzmanību savam ādas tipam (sausa, taukaina, jaukta, nobriedusi), gadalaikam un skaistumkopšanas produkta sastāvam. Krēma sastāvā jābūt pēc iespējas mazāk kairinošu un nezināmu vielu, tāpēc pirms iegādes tik svarīgi rūpīgi iepazīties ar krēma sastāvu.