3 ieteikumi ceļā uz veselīgiem un mirdzošiem matiem

Ko darīt, lai matu stāvoklis uzlabotos? Kādi matu kopšanas līdzekļi un metodes var palīdzēt? Lasi tālāk un iepazīsties ar 3 ieteikumiem, lai mati būtu veseli un izskatītos lieliski katru dienu!

KAS VEICINA MATU BOJĀŠANOS?

Mati ik dienu tiek pakļauti dažādu nelabvēlīgu faktoru ietekmei. Dzīvesveids, uzturs, stress, nepareiza matu kopšana, bieža matu veidošana ar karstajām ierīcēm un pat saule var veicināt matu bojāšanos.

Vai zināji, ka saules staru iedarbība līdzinās matu balinātāja iedarbībai – pārmērīgi uzturoties saulē, UVA un UVB stari negatīvi ietekmē matu virsējo kārtu un to sastāvā esošo proteīnu – keratīnu. Ja keratīns tiek bojāts, mati vairs nav aizsargāti pret saules un karstuma ietekmi, un līdz ar to kļūst trausli. Uzturēšanās saulē īpaši kaitē krāsotiem, kā arī regulāri taisnotiem un veidotiem matiem.

Tāpat arī bieža matu veidošana ar karstajām ierīcēm veicina matu bojāšanos. It sevišķi, ja netiek lietoti pret karstuma aizsargājoši matu kopšanas līdzekļi, tie zaudē mitrumu, var palikt sausi un sākt šķelties vai pat lūzt.

IETEIKUMI

IEKĻAUJ MATU APRŪPĒ MASKAS, MATU ZĪDU VAI EĻĻAS

Izvēlieties matu kopšanas līdzekļus, kas bagātīgi mitrina un baro matus.

Piemēram, vērtīgas un barojošas matu eļļas vai matu zīdu, kas palīdzēs saglabāt matu mitrumu, padarot tos mīkstākus un gludākus, kā arī vieglāk ieveidojamus un ķemmējamus.

IZVĒLIES PIEMĒROTUS MATU KOPŠANAS LĪDZEKĻUS

Izvēloties matu kopšanas produktus, mūsu ieteikums būtu izvairīties no sintētiskajiem sulfātiem un parabēniem.

Izvēlies produktus, kuri satur zīdu - hidrolizēts zīds (proteīns) satur 17 aminoskābes, kas ir līdzvērtīgas matā esošajām un spēj atjaunot un stiprināt matu kutikulas bojātās daļas.

PASARGĀJIET MATUS VEIDOŠANA LAIKĀ

Lai saglabātu veselus matus arī veidošanas laikā ar karstajām ierīcēm,lielu lomu spēlē arī pašu ierīču kvalitāte.

Šoreiz "lētākais variants" var rezultēties ar bojātiem un sausiem matiem.

Protams, ļoti svarīgi ir atcerēties katru reizi pirms karsto ierīču lietošanas, izmantot termo aizsardzības līdzekļus.

KAS IR CHI UN KĀ TAS SPĒJ UZLABOT MATU STĀVOKLI?

CHI - "Cationic Hydration Interlink", ir zīmols, kurš radīts Amerikā, kompānijā Farouk Systems, Inc. Šo uzņēmumu 1986.gadā dibinājis frizieris Farouk Shami.

Zīmols, kas ieguvis uzticību gan skaistumkopšanas entuziastu, gan profesionāļu vidū. CHI izceļas ar savu apņēmību apvienot tradicionālo gudrību ar modernākajām tehnoloģijām, radot produktus, kuru prioritāte ir Jūsu matu veselība un vitalitāte.

CHI produktu izveides pamatā vienmēr kalpojuši trīs atslēgvārdi - izglītība, vide un ētika. Visi šī zīmola produkti ir bez sulfātiem un parabēniem.

Kā arī, CHI ir pirmais zīmols, kurš produktu ražošanā izmanto dabisko hidrolizēto zīdu.

PRODUKTU ĪPAŠĪBAS

Visu produktu galvenie komponenti ir dabisks hidrolizēts zīds un patentēts, NASA izstrādāts, dabīgo minerālu keramikas sakausējums - CHI 44.

Zīda aminoskābe ir 90% identiska cilvēka mata aminoskābēm. Tādēļ tā iekļūst dziļi matu struktūrā, tos atjaunojot un stiprinot.

CHI produktu līnijas bagātinātas ar izmeklētu sastāvdaļu kombinācijām - dažādiem matu tipiem. Dabisks hidrolizēts zīds, alveja, tējas koka eļļa, argana eļļa, melno ķimeņu eļļa, antioksidanti, pērļu pūderis un balto trifeļu ekstraksts. Produkti, kas ne tikai rūpējas par matu izskatu, bet dziļi baro un atjauno tos.

INSTRUMENTI

Vēl viens iemesls, kāpēc CHI zīmols ieguvis tik labu reputāciju, ir tā apņemšanās izmantot inovatīvas tehnoloģijas. Keramikas, titāna un jonu elementu iekļaušana to instrumentos palīdz uzlabot mitruma balansu un matu spīdumu, nodrošinot, ka mati tiek veidoti ar minimāliem bojājumiem.

Termiskā aizsardzība kā nevienam citam!

CHI produkti sniedz profesionālus rezultātus, neizejot no vannas istabas. Veselīgi, mirdzoši un stipri mati!

MŪSU TOP CHI PRODUKTI!

CHI Silk Infusion matu zīds - atjaunojošs līdzeklis, kas bagātināts ar zīda molekulām un proteīniem. Īpaši maigs un spēcinošs sastāvs, kas aizpilda matu bojātās vietas, padarot tos patīkami gludus.

Aizsargā matus pret karstumu, mitrina piešķirot tiem izcilu spīdumu

CHI Argan Oil - piemērota novājinātu un bojātu matu atjaunošanai.

Argana eļļa piešķir matiem izturību, elastību un aizsargā pret karstumu un UV staru negatīvās ietekmes.

Vismaz reizi nedēļā palutiniet matus ar matu masku. CHI Luxury ir atjaunojoša matu maska, kuras sastāvā ir melno ķimeņu eļļa. Šī matu maska dziļi iekļūst sausu un bojātu matu daļās, barojot, mitrinot un atjaunojot matu spīdumu.

Daudzfunkcionāls matu aizsardzības līdzeklis CHI Vibes Know It All. Termo aizsardzība, ātrāka matu žāvēšana, novērš matu spurošanos, pūkošanos, un krāsu izbalēšanu, padara matus mīkstus, atvieglo ieveidošanu, stiprina un kondicionē matus, līdzsvaro pH līmeni - tas viss ir vienā pudelē. Unikāls līdzeklis, ko atliek vien sakratīt un tas ir gatavs lietošanai.

CHI zīmols piedāvā CHI LAVA matu fēnus un matu taisnotājus, kuru sastāvā ir lavas minerāli. Lavā esošie minreāli rada jonus katru reizi, kad tie tiek uzkarsēti, novēršot bojājumus, uzlabojot mitruma balansu un matu spīdumu, stiprinot tos.

Neaizmirstiet arī parūpēties par galvas ādas stāvokli. CHI Power Plus atjaunojošs, vitaminizēts matu un galvas ādas kopšanas līdzeklis ar nātres un ārstniecības augu ekstraktiem. Šī sastāvdaļu kombinācija nomierina, atsvaidzina un atjauno galvas ādu, lai sekmētu biezāku un apjomīgāku matu augšanu, un mazinātu galvas ādas kairinājumu un sausumu.

Attēlā redzams Dr. Farouk Shami, Farouk Systems priekšdēdētājs un dibinātājs.

CHI zīmola izveidotājs.

