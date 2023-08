Kādu somu pirkt pirmklasniekam? Vispirms - pārbaudi tās svaru

Svars un materiāls – ļoti svarīgi!

Vispirms pārbaudi somas svaru – pirmklasniekam ir piemērota soma, kas sver ap 700 gramiem. Kad tajā ieliks grāmatas un penāli, kopējais svars krietni palielināsies, bet vēlamais somas svars ir 10 % no bērna svara.

Nākamā lieta, kam pievērs uzmanību, ir materiāls, no kā soma izgatavota. Visbiežāk tās šūtas no poliestera, jo šim materiālam ir virkne priekšrocību – tas ilgi saglabā krāsu, ir izturīgs un viegli mazgājams. Nekautrējies somu pasmaržot un, ja tai ir netīkams aromāts, nepērc, jo, iespējams, somas izgatavošanā izmantoti nekvalitatīvi, veselībai kaitīgi materiāli un krāsas. Neaizmirsti pārbaudīt arī materiāla ūdensizturību, lai pasargātu grāmatas no lietus vai kūstoša sniega.

Kāpēc izvēlēties horizontālu somu?

Pirmklasniekam derēs horizontāla soma, bet bērniem, kas ir augumā garāki par 140 cm, piemērota vertikāla mugursoma. Pērkot skolas somu, nav prātīgi izvēlēties tādu, kas derēs vēl pāris gadu, jo nepiemērots izmērs un svars var kaitēt bērna mugurai un veicināt nepareizas stājas veidošanos. Somas platumam nevajadzētu pārsniegt plecu platumu, bet garumam stiepties no plecu zonas līdz pat pusdibenam.

Pirmklasniekam vispiemērotākā ir cieta soma ar stingru, bet tajā pašā laikā elastīgu mugurpusi, lai tā nespiestu. Stingrā muguriņa ne tikai neļaus skolēnam iet sakņupušam, bet aizsargās arī muguru no asajiem grāmatu stūriem un rakstāmlietām.

Pievērs uzmanību katrai detaļai

Jau veikalā pārbaudi, vai somas lences ir regulējamas, jo tad varēsi somu pieregulēt tieši sava bērna augumam, turklāt šajā vecumā bērni ļoti strauji aug un ik pa laikam lences būs jāpārregulē. Vēl labāk, ja somai ir papildu lences, ko aplikt ap vidukli un sastiprināt. Šādas papildu lences palīdz somas svaru sadalīt vienmērīgi uz plecu un gurnu zonu.

Pievērs uzmanību arī lenču platumam – tām jābūt 4–5 cm platām un polsterētām, jo šaurākas iegrauzīsies plecos, bet platākas slīdēs no pleciem nost. Ļoti svarīgi, ka somā un lencēs ir iestrādāti atstarojoši elementi, jo tad mazais tumsā būs labi pamanāms bez papildu atstarotājiem, ko bērns var aizmirst uzlikt.

Pievērs uzmanību tam, vai somas augšpusē ir papildu rokturis, lai somu var pakarināt uz skolas rakstāmgalda āķa. Tāpat šo rokturi var izmantot pieaugušais, nesot sava bērna somu. Lieliski, ja mugursomas apakšā ir četras nelielas kājiņas, kas neļaus somai sasmērēties, jo bērns to noliks zemē.

Nepērc internetveikalā

Apskati arī vīles un to, vai zīmējums uz somas nelobās nost. Nekautrējies pastiept lences vai no mājām paņemt līdzi grāmatas un ielikt somā. Ja, pavelkot lences vai ieliekot grāmatas, diegi pa vīlēm tirkšķ, tas ir signāls, ka soma ilgi nekalpos. Tāpat pārbaudi visus rāvējslēdzējus, kniedes un aizdari.

Pirmklasniekam derēs soma ar vienu vai diviem iekšējiem nodalījumiem un divām ārkabatām. Vairāk nodalījumu mazajam skolēnam tikai sajauks galvu.

Mūsdienās ļoti populāri iepirkties internetā, bet pirmklasnieka somu vispirms nepieciešams pielaikot – lai bērns to uzvelk un novelk, pārliecinās, ka tā ir ērta nēsāšanai un viņam piemērota. Ja tomēr vēlies izmantot internetveikala piedāvājumu, sameklē tādu pašu modeli kādā veikalā, ļauj bērnam to notestēt un tikai tad pasūti.