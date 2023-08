Kāzu fotogrāfi atklāj pazīmes, kuras liecina, ka laulība beigsies ar šķiršanos

Kāzas mēdz būt viena no laimīgākajām dienām pāra dzīvē. Fotogrāfi, kuri tiek aicināti iemūžināti svinības, piefiksē nozīmīgākos mirkļus un spilgtākās mīlestības pazīmes. Taču viņu vērīgajam profesionālajam skatienam garām nepaslīd arī tas, ko viņi mēdz dēvēt par brīdinošajiem "sarkanajiem karogiem". Tās ir pazīmes, ka laulība diemžēl ir beigsies ar šķiršanos, raksta "Mirror".

Fotogrāfu grupa, kura jau vairāk nekā piecus gadus fotografē kāzas, savos vērojumos dalās sociālajā tīklā "Reddit".

Kāds no fotogrāfiem, kurš dalījies viedoklī par šo tēmu, atceras kādu no kāzu fotosesijām: "Bija ļoti daudz fotogrāfiju, kurās jaunā sieva mīļi lūkojas uz vīru, bet viņš skatās kaut kur 10 metrus virs viņas galvas."

Cits fotogrāfs atceras: "Pēc ceremonijas jaunais vīrs vispār nevēlējās pozēt nekādām kāzu fotogrāfijām. Viņam svarīgāk bija dzert alu ar draugiem. Nedomāju, ka viņi izturēja gadu." Trešais fotogrāfs atceras pāri, kurš fotosesijā nevēlējās pat stāvēt viens otram blakus. "Tādos gadījumos mani vienmēr pārņem nelāga priekšnojauta [par to, kā pārim veiksies laulības dzīvē]."

Fotogrāfi uzsver, ka kāzas ir ļoti saspringta un stresa pilna diena, turklāt ir ne mazums cilvēku, kuriem tiešām nepatīk fotografēties. Savukārt vēl citiem ir grūti publiski izrādīt savas jūtas, raksta "Mirror".

"Man arī pašam tas nav patīkami. Taču mudinu jaunlaulātos pozēt interesantās pozās, arī, piemēram, čukstēt otram ausī nepiedienīgus vārdus, lai sasmīdinātu. Vai arī pieglausties vienam pie otra. Vairākums pāru šādās situācijās beigu beigās atbrīvojas, bauda viens otru un savu kāzu dienu. Tomēr mēdz būt arī tādi pāri, kuri acīmredzami nav vēlējušies būt blakus viens otram. Līdzko vēlamais kadrs ir tapis, tā uzreiz atraujas nost un stāv pa gabalu viens no otra," savos profesionālajos vērojumos dalās kāds no kāzu fotogrāfiem.

Pēc viņa teiktā, "sarkanā brīdinošā lampiņa" iedegas arī tad, ja tikko apprecējies pāris publiski sūdzas viens par otru vai izsmej viens otru. "Parasti tādu pāru laulība nav ilgstoša," viņš norāda.

Kāzās strādājušie fotogrāfi iesaka arī ieklausīties viesu teiktajos tostos - arī tajos bieži izskan brīdinoši signāli.

"Reiz kāds no viesiem savā tostā sāka stāstīt par jaunā vīra tieksmi uzspēlēt azartspēles, par to, ka nav bijis uzticīgs mīļotajai. Kaut arī tie tika pasniegti kā smieklīgi atgadījumi no pagātnes, neviens nesmējās," atceras cits kāzās strādājis fotogrāfs, kuru citē "Mirror".