8 pazīmes, ka kāds ar tevi smalki manipulē. Padomi, kā pārtraukt apburto loku

Lai palīdzētu no tā izvairīties, portāls BrightSide.me sagatavojis sarakstu ar darbībām, kas raksturīgas manipulatoriem.

1. Viņi cīnās par sīkumiem

Manipulatoriem ir ierasta uzvedība attiecību sākumā būt jaukiem un patīkamiem, bet pēc tam viņi sāk strīdēties par lietām, kurām nav pat nozīmes. Būtībā viņi apzinās, ka cilvēki cenšas izvairīties no konfliktiem, tāpēc, būdami agresīvi, viņi panāk, ka tu viegli padodies. Šādi cilvēki vēlas kontrolēt pat mazākos tavas dzīves aspektus.

Ko tu vari darīt: vienmēr atceries, ka tu esi atbildīgs par savu dzīvi, un pārliecinies, ka tev ir iespēja izvēlēties, kas ir labākais tieši tev. Nosaki savas robežas un neļauj nevienam tās pārkāpt.

2. Tev šķiet, ka neklausi savai intuīcijai

Ja jūs pastāvīgi jūti, ka dari kaut ko tādu, ko nevēlies, ar tevi, iespējams, tiek manipulēts. Šajā situācijā ir svarīgi ieklausīties sevī un saprast, kas ir tas, ar ko tu nejūties apmierināts. Un kāpēc vēlies pārliecināt sevi, ka viss ir kārtībā, nevis mēģināt risināt šo problēmu. Tas var būt tāpēc, ka nevēlies radīt problēmas, vai baidies tikt atraidīts.

Ko tu vari darīt: vienmēr uzticies savai sirdsbalsij un nebaidies pateikt citiem, ka vēlies, lai viss būtu citādi. Ja viņi tevi patiesi novērtē, viņi šo sarunu uztvers mierīgi, un jūs varēsiet atrast kopīgu valodu.

3. Viņi izmanto attiecības kā ieroci

Manipulējoši cilvēki liks tev justies tā, it kā tev pastāvīgi būtu jāpierāda, ka tu viņus mīli (protams, darot tieši to, ko viņi vēlas). Viņi var izmantot tādas frāzes kā: “Ja tu mani mīlētu, tu...”, mēģinot pārliecināt tevi, ka nedari pietiekami daudz viņu labā un tev par to jājūtas vainīgam.

Ko tu vari darīt: pārliecinies, ka tavas vajadzības un vēlmes ir tikpat svarīgas kā tava partnera, radinieka vai drauga vajadzības. Un, ja jūti, ka līdzsvars ir izjaukts, maini šo situāciju.

4. Viņi tieši nesaka, ko vēlas

Cilvēkiem, kuri izmanto manipulatīvu taktiku, patīk spēlēt prāta spēles. Viņi sagroza tevis teikto, piedēvē tev vārdus, kurus nemaz neteici, vai tiešā veidā tev melo. Šis saziņas veids viņiem rada intelektuālā pārākuma sajūtu pār citiem. Turklāt, ja nerunā tiešā veidā, bet caur puķēm, ir vieglāk pēc tam aizlavierēt prom un pārliecināt cilvēkus, ka tu kaut ko neteici vai ka otrs vienkārši ir pārpratis.

Ko tu vari darīt: uzstāj uz skaidru un godīgu saziņu, nevis runāšanu caur puķēm, mājieniem vai mēģināšanu nolasīt vienam otra domas.

5. Tu zaudē savu privātumu

Nav nekas neparasts, ka manipulatori apšauba visu, ko esi teicis un darījis. Piemēram, viņi var tev piezvanīt, lai pārbaudītu, vai atrodies tur, kur tev vajadzētu būt, vai pat sākt izsekot tava tālruņa darbībām, lasīt tavus e-pastus utt. Un šeit bieži vien ir labi pamanāmi dubultstandarti. Šādi cilvēki bieži ir noslēpumaini un mēdz slēpt daudzas lietas no tevis, kaut arī pretī prasa pilnu atklātību līdz sīkumiem.

Ko tu vari darīt: šis ir vēl viens aspekts, kurā ir nepieciešams noteikt robežas un tās sargāt. Pārliecinies, vai tavs privātums tiek respektēts tik lielā mērā, kā tam vajadzētu būt.

6. Tu jūties pazemots

Šī ir vēl viena lieta, ko dara manipulatori - viņi cenšas likt tev domāt, ka ir labāki par tevi, lai tu domātu, ka viņu tavā dzīvē ir vajadzīgi vairāk, nekā tas patiesībā ir. Šādas uzvedības forma ir nežēlīgs humors: viņi cenšas tevi noniecināt un likt tev justies nedroši, lai radītu psiholoģiska pārākuma sajūtu.

Ko tu vari darīt: atceries, ka tev nav jāsamierinās ar nežēlīgu humoru, jo "tas taču bija tikai joks". Pārliecinies, ka apkārtējie cilvēki tevi novērtē un ciena. Un, ja tas tā nav, tev ir visas tiesības doties prom.

7. Tu mazāk laika pavadi ar ģimeni un draugiem

Manipulējošiem cilvēkiem nerūp tava labklājība (kaut arī viņi ļoti cenšas likt tev domāt citādi), tāpēc viņi dara visu iespējamo, lai tevi atturētu no cilvēkiem, kuriem tu patiešām rūpi. Šajā gadījumā viņi var traucēt tev laimīgi pavadīt laiku ar taviem mīļajiem, lai tuvinieki tevi vairs neaicinātu uz kopīgām aktivitātēm.

Ko tu vari darīt: ja jūti, ka tas notiek, dari visu iespējamo, lai atjaunotu draudzību vai kontaktu ar ģimenes locekļiem. Ja viņi visi saka, ka kāds tev nav piemērots, varbūt ir vērts viņus uzklausīt.

8. Viņi mēdz pārspīlēt

Manipulatoriem patīk runāt augstos toņos, izmantot skaļus apgalvojumus. Piemēram, viņi var teikt, piemēram: "Neviens visā pasaulē mani nemīl." Šādi vārdi ir domāti, lai liktu tev justies vainīgam, žēlot viņus un ignorēt nepilnības viņu teiktajā un to, ka viņu apgalvojumi patiesībā neiztur kritiku.

Ko tu vari darīt: pārliecinies, ka tava saziņa ar šo personu ir pēc iespējas tiešāka un skaidrāka. Tādējādi mēģinājumi manipulēt ar tevi pilnībā neizdosies.