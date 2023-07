Kā salauzt klusēšanas ledu: šie jautājumi palīdzēs labāk iepazīt sarunbiedru

Var sākt ar parastiem jautājumiem, kas sniedz plašāku ieskatu cilvēka dzīvē, piemēram, par darbu, ģimeni, hobijiem, mājdzīvniekiem, un tad var uzmanīgi iet dziļāk, izrādīt interesi par cilvēka iekšējo pasauli.

Svarīgākais ir uzdot atvērtā tipa jautājumus, t. i., jautājumus, uz kuriem persona neatbild tikai ar "jā" vai "nē". Pretējā gadījumā var ātri beigties ne tikai jautājumi, bet arī vēlme sarunāties.

Tas nozīmē, ka jautājumus nevajadzētu formulēt ar vārdiem "Vai jūs...", bet gan ar vārdiem "Ko jūs...", "Kāpēc jūs...", "Kas jūs...", "Ar ko jūs...", "Kā jūs domājat..." utt. Personiskā informācija palīdz veidot dziļāku saikni, bet, lai to saņemtu no otras personas, ir jāapzinās, ka šis tango ir jādejo divatā. Tas nozīmē, ka arī pašam ir jābūt atvērtam un godīgam. Tad arī sarunu biedrs jutīsies ērtāk.

Protams, nav jācenšas izspiest neko privātu, un nevajag iet pārāk iekšā personīskajā telpā, ja jūti, ka cilvēks nevēlas par to runāt. Piemēram, nav taktiski jautāt, kāpēc jums vēl nav bērnu vai kāpēc esat vientuļš. Visbeidzot, ar mazāk pazīstamiem cilvēkiem nav prātīgi apspriest arī reliģiju, politiku, vakcināciju, abortus un līdzīgus sensitīvus jautājumus, jo šādas sarunas var pat sanaidot radiniekus.

Ja neesi pārliecināts, kā sākt, vietne womenshealthmag.com piedāvā idejas jautājumiem, kas palīdzēs tev "lauzt ledu".

Lūk, daži no tiem.

Jautājumi par brīvo laiku

* Kā jums vislabāk patīk pavadīt dienu?

* Kādu mūziku klausāties?

* Kādas bijušas jūsu labākās brīvdienas?

* Kas ir bijusi pēdējā interesantā lieta, ko jūs lasījāt?

* Kurš bijis jūsu dzīves labākais laiks?

* Kuri ir jūsu mīļākie svētki un kāpēc?

* Ja jums dzīvē būtu jāēd tikai viens ēdiens, ko jūs izvēlētos?

* Kādu "aizliegto" prieciņu jūs atļaujaties?

* Kurā slavenā cilvēkā jūs bijāt iemīlējies pusaudžu gados, un cik jums tad bija gadu?

* Kas jums uzlabo dienu?

* Kādas darbības jūs nomierina?

* Kāda būtu jūsu ideālā dzimšanas dienas ballīte?

* Kuru dziesmu dzirdot, jums gribētos dejot?

* Ko jūs darītu, ja laimētu loterijā?

* Vai jums vairāk patīk nodarbes grupās vai hobiji vienatnē?

Jautājumi par darbu

* Vai jums ir kādi rīta rituāli? Kādi tie ir?

* Kas ir pirmais, ko jūs darāt, kad atgriežaties mājās no darba?

* Kas jūs iedvesmo darbā?

* Kāds ir jūsu karjeras lielākais sasniegums?

* Ko cilvēks no malas nezinātu par jūsu nozari?

* Vai jūs dzīvojat, lai strādātu, vai strādājat, lai dzīvotu?

* Kāds bija sliktākais darbs, kāds jums jebkad ir bijis?

* Kas jūs ieinteresēja jūsu pašreizējā darba jomā?

* Kāds ir labākais vai sliktākais karjeras padoms, ko esat dzirdējis?

* Kā jūs sevi motivējat strādāt?

* Ko par jūsu darbu domā jūsu ģimene?

* Vai jūs kādreiz mainītu dzīvesvietu, lai dabūtu darbu?

Ģimenes / attiecību jautājumi

* Kā jums vislabāk patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, ko jūs darāt šajā laikā?

* Kurš no ģimenes locekļiem vislabāk gatavo ēst?

* Kā gadu gaitā ir mainījusies jūsu attieksme pret ģimeni?

* Kurš ģimenes loceklis ir visvairāk ietekmējis jūsu dzīvi?

* Kādas ir jūsu vismīļākās ģimenes atmiņas?

* Vai jums ir kādas labas ģimenes tradīcijas?

* Kāda ir viena lieta, ko jūsu ģimenes locekļi būtu pārsteigti, ja to par jums uzzinātu?

* Vai esat kādreiz sapņojis par to, ka jums būtu lielāka vai mazāka ģimene?

* Ja esat precējies, kā jūs satiekat ar vīra/sievas vecākiem?