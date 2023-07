Asnate Rancāne: “Mana misija ir mūsu kultūra un identitāte”

“Man ir milzīgs prieks, ka varu ar to visu dalīties un nest to pasaulē, popularizēt mūsu valsti. Skan mazliet nopietni, bet man kaut kā šķiet, ka tad, ja tu rodi to jēgu, ir nedaudz vieglāk paraudzīties uz tām visām nebūšanām, kas ikdienas dzīvē tomēr kādreiz nāk,” viņa piebilst.

“Tautumeitas” piedalās Glastonberijas festivālā! Sākumā šī ziņa likās pat mazliet neticama. Ļoti liels panākums, kurā savu lomu nospēlējusi arī “Tautumeitu” līdere Asnate Rancāne. Tik ļoti mūzikai uzticīgu cilvēku vēl vajadzētu pameklēt! Un tik dvēseliski tīru un gaišu – arī. Intervijā Asnate stāsta par savu īpašo saikni ar mūziku, tās terapeitisko iedarbību un “Tautumeitu” izpildītās mūzikas pagānisko vēstījumu.



