Revolūcija matu krāsu piedāvājumā!

“Topchic Zero”, ko izstrādājuši krāsu eksperti profesionāļiem, ir radīta tā, lai jūs iegūtu vislabāko rezultātu ar atbildīgi ražotu patīkamu krāsu, kas:

* piedāvā neticami dabisku, uzticamu sirmo matu pārklājumu – līdz pat 100 %;

* nodrošina dabiska izskata vienmērīgu krāsas pārklājumu un “Topchic” uzticamo noturību;

* nodrošina gludus un pārsteidzoši spīdīgus matus – tie kļūst līdz pat divām reizēm spīdīgāki;

* lepojas ar vegānisku formulu, kas satur līdz pat 94 % dabīgi iegūtu sastāvdaļu;

* pieejama 27 toņos – ļauj radoši izpausties, vienlaikus saglabājot veselīgu matu izskatu un sajūtu;

* bagātināta ar acai ekstraktu – spēcīgu antioksidantu un dabisku līdzekli pret matu lūšanu;

* piesātināta ar baltās tējas esenci, kas veicina pastiprinātu kondicionējošu iedarbību un dabīgu mitrināšanu;

* pateicoties patentētajai IntraLipid un BondPro+ tehnoloģijai, nodrošina maksimālu matu aizsardzību krāsošanas laikā.

Formulas sastāvā nav amonjaka, silikonu, etanola vai dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļu.

Trešdien, 28. jūnijā, notika prezentācija, kurā frizieri varēja iepazīties ar “Goldwell” zīmola jaunumiem – krāsām “Topchic Zero”. Prezentācija notika jaunajās Frizieru Akadēmijas telpās Brīvības ielā 73.

Šo telpu labvēlīgā gaisotne veicināja profesionālas diskusijas un pieredzes apmaiņu. Prezentācijas laikā skaistumkopšanas jomas vadošie eksperti varēja iepazīties ar jauno produktu īpašībām un arī izmēģināt “Topchic Zero” krāsas uz modeļiem. Prezentāciju vadīja “Goldwell” tehnoloģe Ilze Eglīte.

Atbildīga izvēle

“Topchic Zero” patiešām ir atbildīgākā izvēle – sākot no videi draudzīgas formulas, kas ir līdz pat 98 % bioloģiski noārdāma, līdz ilgtspējīgi un atbildīgi iegūtam iepakojumam, kura izgatvošanai izmantoti līdz pat 100 % pārstrādāti un pārstrādājami materiāli. Turklāt visi “Topchic Zero” produkti ir klimatneitrāli. Samazinot to oglekļa emisijas no izejvielām, iepakošanas, ražošanas, transportēšanas un utilizācijas, kā arī līdz nullei kompensējot nenovēršamās emisijas, izmantojot oglekļa kompensācijas projektus sadarbībā ar “ClimatePartner”, mēs sniedzam ieguldījumu cīņā pret globālo sasilšanu un veicinām ilgtspējību.

Raksts tapis sadarbībā ar LAIMALUKSS