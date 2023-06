Vienas nakts mīla - cik bīstama tā ir? Ginekoloģe: "Ir gan laba, gan slikta ziņa"

Grūtniecības iestāšanās

Tā ir gan laba, gan slikta ziņa. Nereti tieši visauglīgākajās dienās gadās neplānots kaisles mirklis, un tam ir iemesls – paaugstināts libido ovulācijas laikā ir viens no instinktiem, kas nodrošina mūsu pēctecību.

Ja grūtniecība nepavisam nav plānota un nav stabilu partnerattiecību, visdrošākais veids, kā sevi pasargāt, ir prezervatīvs. Sievietes, kuras vēlas dubultu drošību, papildus lieto arī hormonālās kontracepcijas līdzekļus. Neplānoti iestājušās grūtniecības gadījumā Latvijā līdz 12. grūtniecības nedēļai var veikt abortu. Ja grūtniecība ir plānota un vēlama, menstruāciju kavēšanās gadījumā piesakies uz vizīti pie ginekologa, lai šo faktu apstiprinātu.

Seksuāli transmisīvas slimības

Sekss bez prezervatīva nozīmē ideālus apstākļus, lai partneri viens otram nodotu seksuālas infekcijas. Visbiežāk tās ir hlamīdijas, retāk – gonoreja, sifiliss, trihomoniāze. Šīm infekcijām ir raksturīgi tādi simptomi kā izmainīti izdalījumi, sāpes vēdera lejasdaļā, tomēr pat līdz 70 % gadījumu nav nekādu slimības pazīmju, proti, tu nevari redzēt, ka partneris ir inficēts. Vienīgā drošā metode – infekciju noteikšana urīnā vai dzemdes kakliņā, sifilisa gadījumā – asinīs. Visticamāk, noskatītajam svešiniekam vai svešiniecei uz svinībām nebūs līdzi laboratorijas izmeklējumu, tāpēc vienmēr atceries par prezervatīvu, lai sevi pasargātu. Ja tomēr bijis nedrošs sekss, iesaku negaidīt simptomu parādīšanos, bet laikus veikt izmeklējumus. Ilgstoši neārstētas seksuāli transmisīvas slimības var radīt nelāgas sekas, piemēram, saaugumus olvados un neauglību, hroniskas sāpes.

Asins transmisīvās slimības – hepatīti, HIV/AIDS

Seksa laikā berzes rezultātā rodas mikroplaisiņas un izdalās nedaudz asiņu, tādējādi partneri var viens otram nodot asins transmisīvu slimību. Diemžēl Latvijā vēl aizvien daudzi nezina par savu saslimšanu ar B un C hepatītu, kā arī HIV. Ir pieejama vakcīna pret B hepatītu, bet pret C hepatītu un HIV vakcīnas pagaidām nav. Prezervatīvs pasargās arī no šīm slimībām, bet, ja gadījies neizsargāts dzimumakts, noteikti ieplāno vizīti pie ārsta, lai saprastu, kad ir vislabākais laiks analīžu veikšanai, jo, piemēram, HIV var izpausties pat vairākus mēnešus pēc bīstamā kontakta.

Psihoemocionāls pārdzīvojums un vardarbība

Ne vienmēr kaislīga nakts atstāj pozitīvas atmiņas, ļoti bieži cilvēks ieslīgst pārdomās un pašpārmetumos, vai arī ir kādas nerealizētas ieceres, piemēram, neizdevušās attiecības. Ja attopies, ka notikušais tev ilgstoši nedod mieru, iespējams, palīdzēs saruna ar klīnisko psihologu. Ne vienmēr apreibinošo vielu ietekmē notikušais ir bijis abu partneru lēmums. Ja ir aizdomas par seksuālu vardarbību, par to jāziņo atbildīgajām institūcijām un noteikti jāmeklē psiholoģisks atbalsts.