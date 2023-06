Trim zodiaka zīmēm sākas sarežģīts periods

Dvīņi

Dvīņi riskē saraut attiecības ar savu otro pusīti. Jums var rasties nopietnas problēmas uzticēties un saprast vienam otru. Iespējams, jūs jau sen esat attālinājies viens no otra, un tagad jūsu mīlestība nav tik stipra un izturīga. Astrologi saka, ka, protams, jums sāpēs, bet laiks dziedē. Nemēģiniet atgūt to, bez kā jūsu dzīve var būt labāka. Skatieties uz priekšu un ticiet, ka pavisam drīz atradīsiet to cilvēku, no kura vairs nekad nešķirsieties.

Vērsis

Vēršiem jūnija beigas sola lielas naudas problēmas. Varat kļūt par upuri krāpniekiem, kuri vēlēsies iedzīvoties uz jūsu rēķina. Eksperti brīdina neveikt tiešsaistes pirkumus, akli neuzticēties mazpazīstamiem cilvēkiem un obligāti pārbaudīt visus čekus, tā teikt, neatejot no kases. Pretējā gadījumā varat palikt bez naudas, kas ļoti satricinās jūsu finansiālo stabilitāti.

Strēlnieks

Strēlnieki jau tuvākajā laikā var sastrīdēties gan ar saviem tuvākajiem cilvēkiem, gan draugiem un kolēģiem. Reizēm jūs nepievēršat uzmanību savai valodai, kam ir negatīvas sekas. Astrologi apgalvo: ja neaizslēgsiet savu muti un nepārtrauksiet tenkot un gānīt cilvēkus, jau pavisam drīz zaudēsiet visus tos, kas jums bijuši dārgi, raksta UNIAN.