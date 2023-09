Efektīva formula matu augšanai

Šveices Kosmētisko pētījumu centra speciālisti izstrādājuši ekskluzīvu līdzekli ar augstu aktīvo dabisko sastāvdaļu koncentrāciju, kuru vērtīgās īpašības palīdz dažādos matu augšanas posmos un efektīvi stimulē matu folikulus, ļaujot tuvoties sapnim par skaistiem matiem. Regulāri lietojot serumu DALIGEN® Hair Growth Formula, var panākt tiešām labus rezultātus. Tas baro matus, uzlabo to struktūru un veicina augšanu, padara tos kuplākus, palēnina novecošanas procesu (nosirmošanu), atsvaidzina un tonizē galvas ādu, kā arī novērš blaugznas. Serums ne tikai veicina matu augšanu, bet arī cīnās pret to izkrišanu, tā palielinot matu kopējo apjomu.

DALIGEN® Hair Growth Formula seruma ekskluzīvais dabiskais sastāvs veicina skaistu matu augšanu.

Seruma formulā ir daudz vērtīgu sastāvdaļu, kas, nokļuvušas vienā pudelītē, pastiprina cita citas labākās īpašības: adenozīns, baltās Alpu vērmeles ziedu ekstrakts, kalnu arnikas ziedu ekstrakts, Korejas žeņšeņa sakņu ekstrakts, saulespuķu sēklu eļļa, zaļās tējas lapu ekstrakts, mentols, rīcineļļa, dzeltenās genciānas ekstrakts, baltā zīdkoka sakņu ekstrakts. Nesatur kofeīnu, sulfātus, smaržvielas. Dermatoloģiski testēts. Piemērots gan vīriešiem, gan sievietēm. Lieto reizi vai divas dienā, kārtīgi iemasējot ādā nelielu daudzumu seruma. Nav jāizskalo.

Iegādājies Douglas veikalu tīklā un www.douglas.lv.

Tatjana Mileika, Doktora Mileika klīnikas dermatoveneroloģe, triholoģe:

“Ar matu lūšanu un izkrišanu saskaras gan sievietes, gan vīrieši. Iemesli var būt dažādi – sēnīšu infekcija vai hormonālās svārstības, kas saistītas ar vairogdziedzeri vai dzimumhormoniem, gastroenteroloģiskās slimības, nepilnvērtīgs uzturs un mikroelementu deficīts. Turklāt apmēram 90 % cilvēku matus kopj nepareizi un 40 % gadījumu tie lūst tieši nepareizas kopšanas, mehānisku vai ķīmisku bojājumu rezultātā. Matus nedrīkst ķemmēt ar matu suku, jo tas traumē matu zvīņas; labāk izmantot plakano ķemmi ar retiem zobiem. Un mati jāapgriež vismaz reizi divos mēnešos.

Daligen® serums ir ražots Šveicē. Lai gan tas nav ārstniecisks, bet gan kosmētisks līdzeklis matu stiprināšanai un atjaunošanai, tas ļoti labi veic savu uzdevumu. Sastāvā esošie adenozīns un dabīgu augu ekstrakti atjauno matu folikulu veselību. Man patīk, ka šis produkts palēnina matu novecošanos un pagarina to augšanas fāzi (mēnesī mati izaug apmēram centimetru) – tā kļūst garāka, tādējādi ļaujot matiem atjaunoties. Seruma sastāvdaļas uzlabo arī asins mikrocirkulāciju – tas ir ļoti svarīgi, jo tādējādi tiek veicināta barības vielu piegāde matu folikuliem un tie kļūst spēcīgāki. Īpaši būtiski tas ir cilvēkiem ar palielinātu vīrišķo hormonu daudzumu, kā rezultātā samazinās matu folikuli, piemēram, kad ir hormonālas problēmas sievietēm vai vīrieši cieš no matu izkrišanas. Lietojot Daligen® serumu, secināju, ka tas atsvaidzina galvas ādu un samazina matu taukainību, ir efektīvs pret blaugznām. Stimulējošs preparāts, kas samazina matu izkrišanu un atjauno to augšanu. Svarīgi – jebkurš līdzeklis matu veselības uzlabošanai ir jālieto regulāri – nevar cerēt uz ātru rezultātu. Daligen® serumu vajadzētu lietot vismaz trīs līdz sešus mēnešus vai ilgāk.”

Laila Pastare, žurnālu "Pastaiga "un "OK!" galvenā redaktore:

“Ar matiem “cīnos”, kopš sevi atceros – tie ir smalki, vijīgi un trausli, tāpēc pieprasa īpašu kopšanu. Pagāja ilgs laiks, kamēr iemācījos ar tiem sadzīvot un pieņēmu, ka mani mati nekad nebūs perfekti taisni un aplūzīs, ja regulāri izmantošu matu taisnotāju. Prioritāte tomēr ir matu veselība, tāpēc nu jau labu laiku daru visu, lai tos stiprinātu. Daligen® serumu matu augšanas veicināšanai sāku lietot ar cerību, ka tas varētu palīdzēt ataudzēt matus, kas ieskauj seju, jo tieši šīs zonas visvairāk cieš matu veidošanas laikā. Man patīk rezultāts, ko redzu jau mēnesi pēc cītīgas seruma lietošanas, – jauno matu ir daudz, tie ir spēcīgi. Izmaiņas atzinīgi novērtēja arī mana friziere. Vēl man ļoti patīk, ka serumam nepiemīt specifisks aromāts un tas nav lipīgs.”

Ieva Broka, žurnāliste:

“Matu rota man ir tāda, kuru varētu vēlēties mazliet kuplāku. Ja nopietni, esmu pierādījums tam, ka ar gadiem mati mainās – to kļūst mazāk, un mainās arī matu struktūra, katrs mats paliek plānāks. Ne tā, ka kritiski, tomēr tas ar mani ir noticis, un biezāki mati ir tas, no kā noteikti neatteikšos. Tāpēc Daligen® līdzekli matu augšanai sāku lietot ar lielu degsmi un cerībām. Turklāt tas solīja ne tikai matu labāku augšanu, bet arī mazāku to izkrišanu. Jau pirms lietošanas uzsākšanas mani sajūsmināja divi fakti: līdzeklim ir brīnišķīgs sastāvs, un tas ir “ražots Šveicē”. Es ticēju šī līdzekļa iedarbībai, pirms tam biju pieskārusies! Ko varu teikt pēc mēnesi ilgas lietošanas? Mati tiešām izkrīt mazāk. Tas jau nozīmē uzlabojumu. Par to, vai tie aug biezāki, spriest vēl nevaru, taču atkārtošos – es ticu līdzekļa augstvērtīgajam sastāvam, un tā jau ir puse no uzvaras. Domāju, pēc pāris mēnešiem izbaudīšu arī to.”

Kārlis Treijs, projektu vadītājs:

Pievilcība – tā ir vesela zinātne! Skaistums ir tavs ierocis! Modrība – tava elegance!

Cik sevi atceros, mati man vienmēr ir bijusi svarīga koptēla sastāvdaļa. Tas ir kā kūkai uzlikt ķirsīti, un tad viss būs perfekti. Ikdienā savos matos lieku visādus līdzekļus, lai tie stāvētu tieši tā, kā man patīk, līdz ar to man ir svarīgi parūpēties, lai tie būtu veselīgi un ātri vien nebojātos. Pirms trim mēnešiem uzzināju par DALIGEN® serumu, un, regulāri to lietojot, ir jūtams, ka mati ir pakļāvīgāki, biezāki un vienkārši skaistāki. Saņēmu arī draudzenes atzinību, un tagad kopā baudām. Skatoties ilgtermiņā, tā ir laba investīcija – iesaku!

Gints Lapiņš, dizainers:

Labi kopti, biezi mati man vienmēr bijuši svarīgi, es cenšos ikdienā lietot labus līdzekļus matu kopšanai. Gadiem ejot, sāku arvien biežāk aizdomāties, vai mani mati nepaliks plānāki un nesāks vairāk izkrist, tāpēc pastiprināti pievēršu uzmanību līdzekļiem, kas nostiprina matu veselību kopumā, ne tikai īslaicīgi. DALIGEN® serumu lietoju jau vairākus mēnešus – to darīt ir pavisam viegli, tas nav taukains un nav pamanāms, vienīgais, ir jāatceras to ielikt gan no rīta, gan vakarā. Sākumā šķita, ka rezultātu nejūtu, bet jau pēc dažām nedēļām pamanīju, ka mati palikuši biezāki un veselīgāki. Tā ir ļoti laba sajūta un dod man drošību, noteikti iesaku to lietot arī saviem draugiem.

Iegādājies DALIGEN® serumu Douglas veikalu tīklā un www.douglas.lv

Raksts tapis sadarbībā ar SIA "ELVIM".