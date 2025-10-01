Kondensāts uz logiem, veļa neizžūst, veidojas pelējums? Padomi, kā atbrīvoties no pārmērīga mitruma
Latvijā gada aukstajā sezonā ir problēmas ar augstu gaisa mitruma līmeni iekštelpās. Uz logiem veidojas kondensāts, veļa ilgi neizžūst, uz sienām parādās pelējums, ir nepatīkams mitra gaisa klimats.
Mitras vides iemesli
Pārmērīgs mitrums mājā rodas cilvēka darbības rezultātā: drēbju vai mitru lietusdrēbju žāvēšana, iešana dušā vai vannā, ēdiena gatavošana, akvāriji, pat cilvēku izelpotais gaiss ir mitrs. Vidēji četru cilvēku ģimene normālos dzīves apstākļos katru dienu gaisā izdala aptuveni 12 litrus ūdens. Piemēram, rudenī, kad mūsu reģionā ir vislielākais nokrišņu daudzums, mitrums mājā ieplūst arī no ārpuses.
Rezultāts ir kondensāts uz logiem, melnais pelējums
Aukstajā sezonā atdziest logu un sienu iekšējās virsmas, un uz šīm aukstajām virsmām veidojas kondensāts. Tā kā ārā ir auksts un mitrs, cilvēki tur logus aizvērtus, un liekais mitrums netiek izvadīts no telpas – tādējādi mitruma līmenis ievērojami paaugstinās. Ja telpas relatīvais mitrums pārsniedz 60 procentpunktus, veidojas pelējuma augšanai piemēroti apstākļi. Sakumā parādās nepatīkama mitruma un pelējuma smaka, kam seko redzamas pelējuma pazīmes. Lai novērstu pelējuma parādīšanos, jāveic pasākumi, lai samazinātu mitrumu telpās.
Vai mājās nav ventilācijas?
Atverot logus vai izmantojot ventilācijas sistēmu, var nodrošināt telpas ar svaigu, skābekli saturošu gaisu, taču tas bieži nepalīdz samazināt mitruma līmeni, jo telpā ieplūstošais gaiss arī var būt mitrs. Ar ventilācijas palīdzību var uzlabot gaisu telpā tikai tad, ja ārā ir sauss gaiss. Latvijā aukstajā sezonā relatīvais mitrums svārstās no 80 % līdz 90 %. Ieplūstošais aukstais āra gaiss ievērojami atdzesē telpu, un tāpēc ir nepieciešams tērēt daudz enerģijas, lai uzsildītu gaisu telpā. Taču bieži vien ar esošo apkures sistēmu nepietiek, lai ātri uzsildītu auksto āra gaisu, līdz ar to telpā vienmēr nav komfortabla temperatūra. Turklāt caur atvērtiem logiem telpās iekļūst piesārņojums un trokšņi.
Lieko mitrumu savāc gaisa sausinātājs
Gaisa sausinātājs (vai mitruma savācējs) ir pamatlīdzeklis, lai samazinātu pārmērīgu mitrumu mājās, tas ir arī labākais profilakses un aizsardzības līdzeklis pret pelējumu. Lielākā daļa sausinātāju ievelk gaisu ierīces iekšpusē, kur mitrs gaiss kondensējas uz aukstām virsmām, un pēc tam sausais gaiss tiek atgriezts telpā. Ir gaisa sausinātāji, kas silda gaisu, izraisot kondensāta veidošanos ierīces iekšienē temperatūras atšķirību dēļ. Ūdens (kondensāts) no gaisa tiek savākts īpašā traukā vai caur kanalizācijas šļūteni tiek novadīts tieši kanalizācijā.
Izvēloties sausinātāju, pievērsiet uzmanību tā īpašībām un ražotāja ieteiktajai kvadratūrai. Vienmēr ir labāk ieraudzīties jaudīgāku un efektīvāku ierīci, kas gaisu sausinās vieglāk un ātrāk nekā mazākai kvadratūrai paredzēta ierīce. Nepietiekama žāvēšanas līdzekļa jauda pat ar pastāvīgu darbību nesamazinās lieko mitrumu līdz 50 % relatīvā mitruma, kas ir pieņemams cilvēka videi. Piemēram, telpās, kuru platība ir no 60 līdz 70 kvadrātmetriem, nepietiek ar sausinātāju telpām, kas paredzēts telpām no 40 līdz 50 kvadrātmetriem. Tas mitrumu savāks daudz ilgākā laikā, ātrāk nolietosies, palielināsies elektroenerģijas izmaksas, un ne vienmēr tas samazinās mitrumu līdz komforta līmenim. Dzīvojamām telpām, kuru platība ir 70 kvadrātmetri, sausinātājam jāspēj savākt 8–10 litrus ūdens dienā istabas temperatūrā (lielākā daļa ražotāju norāda mitruma savākšanas veiktspēju laboratorijas vidē, t.i., 30 grādi pēc Celsija pie 90 % mitruma).
Ir ierīces, kas var savākt tikai 200 ml dienā, vai pat tādas, kas savāc tikai 50 ml ūdens. Šādas ierīces ir paredzētas izmantošanai nelielos skapjos, kumodēs vai kastēs. Ar tādām nepietiek, lai savāktu mitrumu istabā, nemaz nerunājot par visa dzīvokļa vai mājas atbilstošu mitruma līmeņa nodrošināšanu.
Izvēloties sausinātāju, jāņem vērā arī konkrēta modeļa trokšņa līmenis, jo ierīcei jādarbojas ne tikai dienas laikā, bet arī naktī, kad parasti paaugstinās mitruma līmenis telpā.
“Wood” sausinātāji – zviedru kvalitāte visām dzīves situācijām
SIA “ORO LATVIJA” ir specializēts uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi un visplašāko gaisa sausinātāju piedāvājumu Baltijas valstīs. Iesakām no “Wood’s” iegādāties tikai pārbaudītus, uzticamus un izturīgus zviedru gaisa sausinātājus. Šā uzņēmuma sausinātāji ir vieni no populārākajiem Eiropā un vieni no pārdotākajiem gaisa sausinātājiem, kas ražoti Zviedrijā. “Wood” sausinātāji ieņem pirmo vietu Zviedrijā notikušajā “Best In Test” konkursā.
WDD80 “Wood’s” ir populārākais sausinātājs Baltijā, pateicoties klusai darbībai, kompaktajam izmēram un spējai nodrošināt pietiekamu mitruma līmeni dzīvojamās telpās līdz 60–70 kvadrātmetriem.
Šis populārais “Wood’s” WDD80 sausinātājs var savākt līdz pat 8 litriem ūdens dienā, kas ir pietiekami 3–4 istabām. Tas būs vienlīdz efektīvs mitruma savākšanā neatkarīgi no telpas temperatūras un papildus sildīs, pūšot siltu gaisu, tāpēc tas ir arī ideāli piemērots slikti apsildāmām vai neapsildāmām telpām (vasarnīcām, bungalo). “Wood’s” WDD80 sausinātājs neļauj veidoties kondensātam uz logiem, aptur pelējuma augšanu un padara jūsu māju siltāku un komfortablāku. “Wood’s” WDD80
sausinātāja papildu priekšrocība salīdzinājumā ar kompresora tipa sausinātāju ir tā, ka “Wood’s” WDD80 ir jonizators, kas samazina putekļus un smakas gaisā. Jonizatoru var ieslēgt vai izslēgt. Šai ierīcei šobrīd ir 3 gadu garantija.
Izmantojot gaisa sausinātāju un samazinot gaisa mitrumu telpā līdz optimālajiem 45-55%, jūs ievērojami samazināsiet apkures izmaksas.
2020. gadā Wood’s iepazīstināja ar jauno MDK sēriju – jaunās paaudzes kompresora tipa gaisa sausinātājiem, kuros, drīzumā aizliegtā tradicionālā freona vietā izmantos nākamās paaudzes organisko aukstumnesēju – propāna gāzi R290. Šīs gāzes izmantošana ir ne tikai videi draudzīgāka, bet arī ievērojami samazina enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar parasto aukstumnesēju (freonu).
Sērijas mazākais modelis “Wood’s” MDK11, pateicoties kompaktajam dizainam un vieglajam svaram, ir ideāli piemērots nelielām telpām, piemēram, vienai istabai vai vannas istabai, bet ir pietiekami jaudīgs, lai izžāvētu lielas telpas līdz 50 kvadrātmetriem. Lielākie šīs sērijas modeļi – MDK21 (līdz 70 kvadrātmetriem) un MDK26 (līdz 120 kvadrātmetriem) – ir jaudīgi un ar pievilcīgu dizainu un paredzēti izmantošanai dažādās telpās. Gaisa sausinātāji ir viegli pārvietojami, jo sausinātāja apakšā ir ritentiņi. Visiem MDK sērijas sausinātājiem
ir 3 gadu garantija. Tiem ir mūsdienīgs dizains, LCD ekrāns, kas ļauj kontrolēt mitruma līmeni, redzēt pašreizējo telpas mitruma līmeni un uzstādīt sev vēlamo.
MRD sērijas “WiFi Wood's” gaisa sausinātāji efektīvi savāc lieko mitrumu un ir ļoti ērti lietojami pateicoties savienojumam ar viedtālruni. Tas ir viens no pirmajiem modeļiem tirgū, kas piedāvā lietotājiem iespēju mainīt gaisa sausinātāja darbības iestatījumus ārpus telpām, kur iekārta atrodas, vienkārši tālruņa ekrānā. Telefona vadības funkcija ir ļoti ērta, ja ir nepieciešama gaisa sausināšana telpās, kas nav domātas pastāvīgai dzīvošanai, piemēram, vasarnīca.
MRD sērijai ir divi modeļi – MRD20 WiFi (līdz 70 kvadrātmetriem) un MRD25 WiFi (līdz 120 kvadrātmetriem).
Labs risinājums telpu žāvēšanai
“Wood’s” LD48PRO + “Wood’s” sausinātājs ir paredzēts izmantošanai veļas žāvēšanas telpās, lai nodrošinātu maksimālu gaisa plūsmu un žāvēšanas efektivitāti. Šīs sērijas sausinātāji ir īpaši izstrādāti, lai pēc iespējas labāk veiktu veļas žāvēšanas funkciju, kā arī efektīvi savāktu mitrumu telpās ar augstākām gaisa kvalitātes prasībām. Gaisa sausinātājam LD48PRO + “Wood’s” ir ērts un informatīvs digitālais vadības panelis un četri inteliģenti darbības režīmi: drēbju žāvēšana, viegla žāvēšana, darbs tikai ar ventilatoru un normāla žāvēšana atbilstoši izvēlētajam mitruma līmenim. Ekrānā redzams arī telpas mitruma līmenis.
Visi SW sērijas sausinātāji ir ražoti tikai Zviedrijas rūpnīcā, modeļiem ir metāla korpuss, liela 10 litru tvertne (vai iespējama kondensāta novadīšana kanalizācijā), tie spēj automātiski uzturēt vēlamo mitruma līmeni, tiem piemīt augsta efektivitāte un zems elektroenerģijas patēriņš. Modelis SW22F ir paredzēts telpām līdz 60 kvadrātmetriem, jaudīgākais modelis SW59F var darboties telpās līdz 160 kvadrātmetriem un savākt līdz 41 litram ūdens dienā. SW sērijas sausinātāji ir izstrādāti, lai izturētu augstu putekļu un augsta mitruma līmeni, ir piemēroti mitruma likvidēšanai pagrabos, noliktavās vai garāžās, vienlaikus attīrot gaisu ar komplektā iekļauto SMF pretpelējuma filtru. Mainot SMF gaisa filtrus vismaz reizi gadā, garantiju SW sērijas žāvētājiem var pagarināt līdz 6 gadiem.
Tajā pašā Zviedrijas rūpnīcā tiek ražoti arī žāvētāji WCD3 PRO , WCD4 PRO, kas, tāpat kā SW sērija, ir ideāli piemēroti izmantošanai rūpniecībā, celtniecībā un citās agresīvās vidēs. Turklāt WCD PRO žāvētāji ir aprīkoti ar izturīgiem riteņiem un nolaižamu rokturi ērtai transportēšanai.