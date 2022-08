Cik bieži patiesībā vajadzētu nodarboties ar seksu, lai uzlabotu veselību?  

Londonas Higiēnas medicīnas skolas seksuālās un reproduktīvās veselības profesore Keja Velingsa apgalvo, ka sekss reizi vai divas reizes nedēļā var palīdzēt cīņā pret infekcijām un arī pret citām slimībām: “Imunitāte, sirds un asinsvadu veselība, pat depresija ir tikai dažas no jomām, kurās, kā liecina pētījumi, seksuālās aktivitātes varētu būt labvēlīgas.”.

Žurnālā "Psychological Reports" 2004. gadā publicētajā pētījumā atklājās, ka dzimumakts reizi vai divas reizes nedēļā palielina imūnglobulīna A līmeni. Tā ir daļa no imūnsistēmas antivielu reakcijas, kas aizsargā pret infekcijām.

Līdztekus tam žurnālā "Fertility and Sterility" tika atklāts, ka seksuālās aktivitātes vismaz trīs reizes mēnesī ir saistītas ar vieglāku Covid-19 infekcijas pārslimošanu. Eksperti uzskata, ka intīmā aktivitāte sagatavo organismu efektīvāk tikt galā ar patogēniem.

Londonas Universitātes koledžas pētījumā atklājās, ka sievietēm vidējā vecumā, kuras ik nedēļu nodarbojās ar seksu, bija par 28% mazāka iespēja, ka nākamajā desmitgadē tās piedzīvos menopauzi. Savukārt tām, kuras ar seksu nodarbojās vismaz reizi mēnesī, šis risks ir par 19 procentiem mazāks.

Kā sekss var uzlabot sirds veselību?

Sirds ir vissvarīgākais ķermeņa orgāns, un ir svarīgi to uzturēt veselu. Eksperti lēš, ka regulāra mīlēšanās var palīdzēt novērst sirds slimības. Intīmā tuvība samazina homocisteīna līmeni, kas ir kaitīga ķīmiska viela asinīs un var izraisīt sirds problēmas. Tiek uzskatīts, ka cilvēkiem, kuri vairāk nodarbojas ar seksu, ir arī labāka asinsrite un veselāki asinsvadi.

Sekss un garīgā veselība

Pētījumā, kas šā gada janvārī publicēts žurnālā “The Journal of Sexual Medicine”, tika konstatēts, ka cilvēkiem, kuri uzturēja seksuālas attiecības Covid-19 ierobežojumu laikā, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvoja kopā ar partneri vai ne, bija par 34% mazāka iespēja saskarties ar depresiju nekā tiem, kuri to nedarīja.

Daži eksperti uzskata, ka sekss ir galvenais vispārējās veselības barometrs, un ārstiem tas būtu plaši jāapspriež ar pacientiem, tomēr tas notiek reti.

Ko vēl labu tas spēj paveikt?