VIDEO: Somijā pirmās salnas paralizē satiksmi - laikapstākļu dēļ vienuviet avarējušas gandrīz 50 mašīnas
Rudens, kas Somijā bija sācies neparasti silti, oktobra vidū strauji pārvērtās ziemas priekšvēstnesī. Nakts salnas un melnais ledus sestdienas rītā radīja bīstamus braukšanas apstākļus visā valstī, izraisot vairākus smagus satiksmes negadījumus. Nopietnākais no tiem notika Lahti, kur vienā sadursmē bija iesaistītas gandrīz 50 automašīnas.
Naktī uz sestdienu temperatūra daudzviet noslīdēja zem nulles. Ceļus klāja ledus un bieza migla, bet daudzi autovadītāji joprojām brauca ar vasaras riepām. Rezultātā uz Somijas galvenajiem autoceļiem izveidojās sarežģīti un slideni apstākļi, un satiksme vairākās vietās tika pilnībā apturēta.
Nopietnākā avārija notika uz noslogotākās valsts šosejas Nelostie, netālu no Renkomeki, kur abos virzienos īsā laikā notika divas lielas sadursmes. Trešais, mazāks negadījums ar ķīmisko cisternu fiksēts uz dienvidu apvedceļa.
Somijas Meteoroloģijas institūts bija jau iepriekš brīdinājis par melno ledu, kas pārklājis lielāko daļu valsts autoceļu, tomēr daudzi autovadītāji riskēja turpināt pārvietoties bez ziemas riepām.
Glābšanas dienestu dati liecina, ka pirmajā sadursmē, kas notika pirms plkst. 9.00 šosejas ziemeļu virzienā, bija iesaistītas vairāk nekā 40 automašīnas. Divi cilvēki guva smagus, bet vēl astoņi – vieglus ievainojumus. Otrā sadursme notika dažas minūtes vēlāk pretējā joslā, kur sadūrās aptuveni desmit transportlīdzekļi.
Negadījuma vietā bojātas arī trīs policijas automašīnas, no kurām divas – nopietni. Policijas darbinieki negadījumā necieta.
Uz dienvidu apvedceļa ķīmisko vielu cisterna apgāzās pirms Liipola tuneļa virzienā uz Tampere, iesaistot vēl aptuveni desmit automašīnas. Ceļš tika slēgts abos virzienos, kamēr glābēji novērsa rūpniecisko ķimikāliju noplūdi.
Policija norādīja, ka redzamība brīžiem bijusi gandrīz nulle. Glābēji pieminēja t.s. “Konginkangas laikapstākļus” — atsauci uz 2004. gada traģisko autobusa un kravas automašīnas avāriju, kurā gāja bojā 23 cilvēki. Šoreiz strauja temperatūras celšanās no mīnusiem līdz plusiem radīja bīstamu melnā ledus kārtu, bet migla vēl vairāk pasliktināja situāciju.
Satiksmes operators Mikko Penkkala no uzņēmuma "Fintraffic" atzina, ka ceļi tika sākti kaisīt jau agri no rīta, taču apstākļi bijuši pārāk ekstremāli, lai sāls iedarbotos.
Līdzīgi negadījumi sestdien reģistrēti arī citviet Somijā – Tampere pilsētā ķēdes reakcijā sadūrās 15 automašīnas. Glābēji brīdina, ka šī diena, visticamāk, iezīmē ziemas satiksmes sezonas sākumu.
Somijas varas iestādes atgādina, ka ziemas riepas obligāti jāizmanto no 1. novembra, taču tās drīkst uzlikt arī agrāk, ja laikapstākļi to pieprasa.