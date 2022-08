Sulīgi toņi un vasaras bezrūpība - grima trendi, ko izmēģināt jau tagad

Sapnis vasaras naktī

Viegli iztušētas sulīga, zaļa toņa ēnas uz plakstiņiem un svaigs vaigu sārtums kā nimfai, kas dodas pastaigā pa rasas pilniem laukiem... Hailaiteri un vaigu sārtumu izvēlies ar krēmīgu tekstūru! Lūpu krāsu klāj ar pirkstu galiem, neiezīmējot stingru kontūru.

Foto: Juris Zolbergs

Pink is the New Black

Fuksijas rozā ir viens no vasaras skaistākajiem toņiem, kas vienmēr atgriežas aktualitāšu sarakstā. Lūpu zīmuli droši lieto, arī veidojot acu grimu! To maigi iztušējot uz apakšējiem plakstiņiem, iegūsi noturīgu un svaigu akcentu. Lai iezīmētu iekšējo acu kaktiņu, izmanto klasisku laineri.

Foto: Juris Zolbergs

Festivālu eiforija

Grafika grimā ieguvusi jaunu izpildījumu. Ļaujies brīvi zīmētām krāsainām līnijām un ziemas gliteru spīdumu nomaini uz vasarīgām pērlēm! Viegls iedegums un pāris smalku bižu pie sejas, un tu esi gatava festivālam pludmalē vai meiteņu ballītei.

Foto: Juris Zolbergs

Izmirkt vasaras lietū

Slapjo matu trends pārņem modes skates un stabili turas vakara frizūru topā. Papildini koptēlu ar no make-up grimu, kas veidots uz izgaismošanas un “mitrās ādas” principiem. Pats grims neprasa daudz laika, jo tā pamats ir svaiga un starojoša āda, ko nodrošina regulāra ādas kopšana.

Foto: Juris Zolbergs

Pievilcīgā bronza

Vasara bez bronzas toņa iedeguma nav iedomājama. Lūk, klasika ar atskaņām uz 90. gadu modi. Acu ēnas zelta un bronzas toņos un koraļļu krāsas lūpas ar precīzi iezīmētu kontūru. Jutekliskas, pārliecinātas femme fatale koptēls.

Foto: Juris Zolbergs

Atceries vasarā!

* Ļauj ādai elpot! Izvēlies vieglas tekstūras ādas kopšanas produktus, kas neaizsprosto poras.



* Lai kur arī tu dotos – uz pludmali vai biroju, uzklāj saules aizsarglīdzekli! Izvairies no tiešiem saules stariem dienas vidū (11.00 līdz 15.00), kad ultravioletais starojums ir visintensīvākais.



* Jebkurš saules aizsarglīdzeklis jāuzklāj uz ādas apmēram 20 līdz 30 minūtes pirms došanās saulē un jāatjauno ik pēc divām līdz trīs stundām un vienmēr pēc peldēšanās.



* Mitrini ne tikai sejas, bet arī ķermeņa ādu, īpaši pēc sauļošanās. Izvēlies kopjošo līdzekli, kas ātri iesūcas ādā un nepadara to taukainu.



* Neaizmirsti ādu attīrīt! Divas reizes dienā – no rītiem un vakaros – lieto maigu sejas ādas attīrīšanas līdzekli.



* Lai mati arī rudenī būtu veselīgi un skaisti, uzturoties saulē, velc galvassegu! Nenovērtē par zemu intensīvi mitrinošos kondicionierus un krēmus, kas aizsargā matus no saules.