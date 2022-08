Drošajiem pieder pasaule - horoskops visām zodiaka zīmēm no 8.08. līdz 14.08.

AUNS

Tiecies ar cilvēkiem, apmainies idejām, dalies pieredzē. Jo komunikablāks būsi, jo lielākas būs iespējas veiksmīgi tikt galā ar sarežģītām situācijām. Lielu pašatdevi var prasīt ar mājām un ģimeni saistītu ieceru īstenošana. Traucēs strīdi ar laulāto draugu, nāksies pierādīt katra sava ierosinājuma lietderību. Atturies no neparastiem priekšlikumiem, nemaini nodomus pēdējā brīdī.

VĒRSIS

Tuvākajās dienās domas ievirzīsies materiālā gultnē. Var parādīties iespēja labi nopelnīt, taču nepieņem lēmumu steigā. Seko loģiskiem argumentiem, bet arī intuīcijā neaizmirsti ieklausīties. Vēlāk atturies no tāliem ceļojumiem un nepiešķir lielu nozīmi nejaušiem kontaktiem. Sargies no liekulības un aizmuguriskas aprunāšanas. Noderīga būs tikšanās ar kādu gados vecāku cilvēku.

DVĪŅI

Viegli uztversi jaunu informāciju, taču ar secinājumiem nesteidzies. Trīsreiz padomā, pirms kādu kritizē vai nosodi. Izsakies precīzi, lieki nepļāpā. Naudu tērē piesardzīgi, neiesaisties avantūrās, neriskē ar svešu naudu. Vēlāk attapības un izdomas būs vairāk, uzturēt labas attiecības būs vieglāk. Lielākoties par sevi atstāsi labu iespaidu. Pratīsi nomierināt citus, mazināt spriedzi.

VĒZIS

Iespējami konflikti gan lietišķajās, gan privātajās attiecībās. Kaitinās uzstājīgi cilvēki un dzīves nesakārtotība. Nedēļas nogalē, pateicoties dzīves gudrībai un intuīcijai, izvairīties no nepatīkamām situācijām būs vieglāk. Domas labāk raisīsies vienatnē, veiksmīgi būs meditatīvi pasākumi un dzīves jēgas meklējumi. Iespējams, tieši tāpēc vēlāk spēsi daudz un radoši strādāt.

LAUVA

Nebūs viegli tikt galā ar sadzīviskām problēmām. Šķitīs, ka nevienam neklājas tik grūti kā tev, taču šī izjūta būs mānīga. Dodies tur, kur notiek kaut kas interesants un ir iespējams būt kopā ar draugiem, domubiedriem. Tas var būt gan tālāks ceļojums, gan kāda vasaras festivāla apmeklējums. Pozitīvi iespaidi novērsīs domas no ikdienas un vairos optimismu.

JAUNAVA

Tiecoties pēc piedzīvojumiem, esi piesardzīgs, neaizraujies ar pārgalvīgām idejām. Labi apsver, cik vari paļauties uz sevi, cik uz draugiem un paziņām. Esi apdomīgs, un katru dienu tev izdosies izdarīt ko lietderīgu. Vienīgi svētdien un pirmdien turies tālāk no neapmierinātiem, emocionāli „uzvilktiem” cilvēkiem. Neļauj sevi iesaistīt bezjēdzīgā strīdā.

SVARI

Atrodi brīdi, lai izvērtētu savu dzīvi, rastu jaunu motivāciju sevis pilnveidošanai. Tikai vairies no tukšām sarunām un bezjēdzīgas rosīšanās. Nedari neko, no kā nav reāla labuma. Nedēļas nogalē asāk vari izjust pretrunas starp esošo un vēlamo. Neapmierinātība izpaudīsies tieksmē kritizēt tuviniekus un kolēģus. Atturies no dzēlīgiem vārdiem, īpaši mājās.

SKORPIONS

Lai paplašinātu redzesloku, tālus braucienus neieplāno un citus ar savu zinātkāri neapgrūtini. Vērtīgas atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem atradīsi psiholoģiska rakstura literatūrā. Veidosies lielāka izpratne par to, kurus mērķus un ieceres īstenot nekavējoties, pie kuriem vēl nepieciešams piestrādāt. Mīlestība sildīs sirdi un dāvās daudz pozitīvu emociju.

STRĒLNIEKS

Neieplāno lielus pirkumus un citus finansiālus darījumus. Neseko citu ieteikumiem, domā ar savu galvu. Esi mērķtiecīgs, taču notikumus nesteidzini. Brīvdienās nesēdi mājās, tiecies ar draugiem, apmeklē izklaides un kultūras pasākumus. Nelaid garām iespēju apmierināt savas intereses, piedzīvot ko jaunu, interesantu. Maini vidi vai paradumus – tas padarīs dzīvi krāsaināku.

MEŽĀZIS

Domas pārsvarā nodarbinās jautājumi, kas saistīti ar veselību un darbu. Vari kļūt nedaudz nomākts, jo būs grūti pabeigt iesākto, liksies, ka viss stāv uz vietas. Dusmosies uz sevi un citiem, būs grūti rast kompromisus. Vēlāk spriedze mazināsies. Padosies ikdienišķi darbi, kas neprasa lielu piepūli un izdomu. Vari pievērsties mājas labiekārtošanai, remontam.

ŪDENSVĪRS

Pārlieku nopietni neizturies pret ideju par vieglas un ātras peļņas iegūšanu. Teorētiski viss izskatīsies nevainojami, taču praktiski to būs grūti īstenot. Mīlestību un naudu nevērtē augstāk par cilvēciskām attiecībām. Turpmāk notikumi var savest tevi kopā ar aktīviem, enerģiskiem cilvēkiem. Veiksmīgas būs publiskas uzstāšanās, ceļojumi, kontakti ar ārzemēm.

ZIVIS

Savaldi emocijas. Ja tev nepatīk kāds tuvinieku lēmums, nepūlies to mainīt. Labu gribēdams, vari visu tikai vēl vairāk sarežģīt. Kārdinājumu būs daudz un ne visiem spēsi pretoties. Svarīgi nekrist galējībās un nezaudēt kontroli pār situāciju. Metoties galvu reibinošā mīlas dēkā, nopietni pārdomā savas rīcības sekas. Veidojot attiecības, esi tolerants, iejūtīgs.