Kā izvēlēties pareizo mugursomu skolēnam: tukša soma nedrīkst svērt vairāk par 1 kg

Lai soma nav pārāk smaga

"Pateikt vienu konkrētu recepti, kas derētu visiem bērniem, nav iespējams. Pat vienā vecumā katram bērnam ir citāds garums un svars, tomēr ir vairākas lietas, ko nepieciešams ievērot, izvēloties skolēnam mugursomu," norāda Jekaterina Bovtramoviča.

Kā uzsver eksperte, izvēloties skolas somu, vispirms vajadzētu pievērst uzmanību tās svaram. Tukšai somai vajadzētu svērt ne vairāk par vienu kilogramu. Tas ir būtiski, jo ir noteikts svars, cik drīkst svērt skolēna soma kopā ar mācībām nepieciešamajām lietām:

· līdz 9 gadu vecumam – 2,5 līdz 3,5 kg;

· 9–11 gadu vecumā – 3,5 līdz 4 kg;

· 12–13 gadu vecumā – 4 līdz 4,5 kg;

· 14–15 gadu vecumā – 4,5 līdz 5 kg;

· 16 gadu un vecākiem – 5 kg un vairāk.

Tāpat uzmanība jāpievērš somas izmēram. Tās sānu malām nevajadzētu sniegties tālāk par bērna ķermeņa aprisēm. Augšējai malai būtu jāatrodas nedaudz zem plecu līnijas, bet apakšējai malai jāsniedzas līdz gurnu līnijai.

Arī mugursomas lencēm ir nozīme

"Skolas somas muguras daļai jābūt stingrai un izturīgai, polsterētai un tādai, kas palīdz mugurkaulam saglabāt S veida izliekumu. Savukārt lencēm – regulējamām, mīkstām un vismaz piecus centimetrus platām. Ideālā gadījumā vēlama arī savelkama krūšu un jostas siksna. Tā palīdzēs noturēt somas svaru uz muguru, nevis pleciem," stāsta "Rimi bērniem" kustības un stājas eksperte Jekaterina Bovtramoviča.

Regulējot siksnu garumu, vajadzētu ievērot to, ka lencēm jābūt simetriskām. Tām nevajadzētu būt tik vaļīgām, ka mugursoma atvelk plecus atpakaļ un nokarājas pārāk zemu – uz dibena. Taču lences arī nedrīkst novilkt tik stingri, ka bērns, nesot somu, spiests noliekties uz priekšu.

Tāpat ar bērnu vajadzētu pārrunāt to, ka mugursomu nevajag nest uz viena pleca, aiz vienas lences vai arī turot rokā. Tā jānēsā uz abiem pleciem, lai slodze uz muguru tiktu sadalīta vienmērīgi.

Cik ilgi nēsāt mugursomu?

"Lai izvairītos no stājas problēmām, mugursomu skolas lietu pārnēsāšanai vajadzētu izmantot pēc iespējas ilgāk, ne tikai mazākajās klasītēs," uzsver eksperte. "Starp citu, tieši pusaudžiem diezgan bieži ir problēmas ar muguru. Tādēļ arī veidojas muguras, plecu, galvas sāpes. Ja vēl izvēlēsies neergonomisku somu, veselības stāvoklis var tikai pasliktināties."

Citādi ir situācijās, kad pedagogi mājasdarbus neuzdod un nav jānēsā līdzi grāmatas. Kancelejas piederumi nav smagi, tādēļ tos var pārnēsāt kaut vai neliela izmēra plecu somā.

Ja bērnam jau ir konstatēta skolioze, ieteicams izvēlēties ceļojumu somai līdzīgu skolas somu – tādu, kam ir ritentiņi un izvelkams rokturis, lai varētu to vilkt pa zemi. "Skolioze ir mugurkaula izliekums frontālā plaknē. Tas var būt S vai C veidā," skaidro "Rimi bērniem" eksperte. Viņa piebilst, ka diagnozi nevar uzstādīt vecāki paši. To veic ārsts-speciālists pēc rentgena izmeklējuma.

Ieteikumi somas svara samazināšanai

Pārskatīt somas saturu, lai tajā būtu tikai konkrētajai dienai nepieciešamais un nebūtu:

· lieku grāmatu;

· spēļu ierīču;

· dzērienu liela tilpuma pudelēs.

Noskaidrot, vai nav iespējas glabāt skolā:

· sporta tērpu un apavus;

· zīmēšanas krāsas;

· zīmēšanas albumus.

Sadarboties ar klases audzinātāju un ieteikt:

· rast iespēju skolā atstāt grāmatas, ja nav jāpilda mājasdarbi;

· katram skolēnam ieviest kastīti savu mantu glabāšanai.